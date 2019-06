Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

37,03 Euro +0,95% (04.06.2019, 18:19)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 41,64 +0,95% (04.06.2019, 18:19)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

(04.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Mark May von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst Mark May von der Citigroup im Rahmen einer Ersteinschätzung seine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) zum Ausdruck.Ein zunehmender Wettbewerb in bestimmten Märkten, Rückschläge regulatorischer Art und mögliche Grenzen beim Verbreitungsgrad wegen der aktuellen Preise führe bei der Erstellung von Prognosen zu Unsicherheit.Analyst Mark May weist darauf hin, dass Anleger selbst entscheiden müssten, ob autonom fahrende Autos eine Chance oder eher ein Risiko für Uber Technologies Inc. darstelle.Die Analysten der Citigroup starten in ihrer Uber-Aktienanalyse die Coverage mit einem "neutral"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 45,00 USD.Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:37,28 Euro +0,57% (04.06.2019, 17:35)