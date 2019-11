Wien (www.aktiencheck.de) - Im US-chinesischen Handelskonflikt deutet weiterhin wenig auf eine schnelle Einigung hin, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Zwar habe Trump am Freitag gesagt, eine Übereinkunft stehe möglicherweise kurz bevor, während der nationale US-Sicherheitsberater eine solche noch in diesem Jahr für möglich halte. Allerdings seien wie immer in den letzten Wochen keine weiteren Details gefolgt. Der Fokus richte sich nun zunehmend auf den 15. Dezember, wenn die nächste Runde von US-Strafzöllen in Kraft treten solle. Derweil hätten die US-Daten am Freitag positiv überraschen können. So sei der Markit PMI für das Verarbeitende Gewerbe auf 52,2 gestiegen und damit deutlicher als erwartet. Auch in der Eurozone hätten die am Freitag veröffentlichten Industrie-PMIs für Deutschland, Frankreich und die Eurozone die Markterwartungen übertreffen können und hätten in etwa auf Höhe der Schätzungen der Analysten der Raiffeisen Bank International AG gelegen. Allerdings habe sich die Stimmung im Dienstleistungssektor anders als vom Konsens erwartet leicht eingetrübt. Die "Zweiteilung" der Euro-Konjunktur (Industrierezession bei gleichzeitiger Resilienz der übrigen Sektoren) scheine sich somit von beiden Seiten zu schließen, was grundsätzlich für weiterhin verhaltene BIP-Zuwachsraten spreche.



In der Eurozone stünden in den kommenden Tagen neben der vorläufigen November-Inflation (Freitag) weitere Sentimentindikatoren im Fokus. Den Auftakt mache heute der ifo-Index, dessen Anstieg der Erwartungskomponente im Vormonat Hoffnungen auf eine Konjunkturstabilisierung geweckt habe. Die Erwartungen sollten sich im November weiter verbessern und nun auch dem Gesamtindex zu einem Anstieg verhelfen. Demgegenüber seien die Analysten der Raiffeisen Bank International AG für die EU-Sentimentindikatoren (Donnerstag) vorsichtig gestimmt und würden unveränderte bis leicht schlechtere Zahlen erwarten. (25.11.2019/ac/a/m)





