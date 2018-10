"Das Risiko einer Überhitzung der US-Wirtschaft durch weitere Steuersenkungen, die diesmal der Mittelschicht zugutekommen sollen, würde dadurch abnehmen und der Vorstoß, die Infrastruktur des Landes zu verbessern, deutlich abgeschwächt werden. Die Spannungen im Handel mit China würden allerdings nicht sonderlich nachlassen."



Die Demokraten hätten sich deutlicher als die Republikaner oder Unparteiische dafür ausgesprochen, auf eine Amtsenthebung Trumps hinzuarbeiten. In der Vergangenheit sei allerdings kein Amtsenthebungsverfahren gegen einen US-Präsidenten erfolgreich gewesen: Andrew Johnson (1868) und Bill Clinton (1998) seien vom Senat freigesprochen worden, und Richard Nixon (1974) sei zurückgetreten, bevor das Verfahren habe abgeschlossen werden können.



Umfragen zufolge würden die Demokraten bei einer Protestwahl gegen Trump gut abschneiden und nach den Farben der Parteien (die Republikaner verwenden Rot) eine "blaue Siegeswelle" erleben. Von Real Clear Politics zusammengestellte Umfragen sähen die Demokraten bei 48,7 Prozent und die Republikaner bei 41,0 Prozent, sodass die Demokraten sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Senat wieder die Mehrheit stellen würden. Da Senatssitze weniger häufig zwischen den beiden Parteien wechseln würden, würden andere Umfragen davon ausgehen, dass die Demokraten nur das Abgeordnetenhaus zurückerobern würden.



"Unser Basisszenario ist ein gespaltener Kongress", sage Cornelissen. "Das dürfte einen Strich durch einige von Trumps Lieblingsprojekten wie dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko machen, weil die Demokraten den dafür erforderlichen Gesetzen auf keinen Fall zustimmen würden. Bei seinen extremsten Vorhaben würde Trump zumindest gebremst werden."



"Leichter wird es für ihn sein, sich mit den Demokraten auf zusätzliche finanzpolitische Impulse zu einigen, die das Inflationsrisiko und den Aufwärtsdruck auf die Renditen langlaufender Anleihen vergrößern würden. Die US-Notenbank läuft Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten, was eine steilere Zinsstrukturkurve zur Folge haben könnte."



Trump dürfte unterdessen versuchen, beide Seiten für sich zu gewinnen, um sich eine zweite Amtszeit zu sichern. "Trump wird den Handelskrieg mit China vermutlich auf Sparflamme fortsetzen, weil dies von Republikanern und Demokraten unterstützt wird, und sich langsam auf den Kampf um seine Wiederwahl im Jahr 2020 konzentrieren", so Cornelissen. "Eine weitere Stimulierung durch die Finanzpolitik ist wahrscheinlich, sodass die USA leicht zu einer "Hochdruckwirtschaft" werden könnten, verbunden mit der zunehmenden Gefahr einer Überhitzung."



"Die FED wird mit Zinserhöhungen dagegenhalten, aber darauf achten, dass sie nicht zu aggressiv erscheint. Denn sie hat Trump schon mit ihrer letzten Zinserhöhung verärgert. Um seinen Haushalt zu verabschieden, braucht Trump freilich eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Es dürfte aber nicht so schwer werden, mit den Demokraten in der Steuerpolitik und in Bezug auf Infrastrukturmaßnahmen einen gemeinsamen Nenner zu finden."







