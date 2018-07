Bei den Gewerbebau- und Ausrüstungsinvestitionen schlage weiter die Erholung im Bereich Bergbau und Ölförderung durch. Diese dürfte angesichts des gestiegenen Ölpreises auch im laufenden Quartal tragen. Ohne den Bereich Bergbau und Ölförderung hätten sich die Gewerbebauinvestitionen ohnehin bereits seit Jahren in einem sehr stabilen Aufwärtstrend entwickelt. Es gebe keinerlei Anzeichen, dass dieser in absehbarer Zeit abreißen könnte.



Die über die letzten zwei Quartale als schwach zu bezeichnende Entwicklung der Wohnungsbauinvestitionen deuten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG nicht als Zeichen einer sich abkühlenden Konjunktur. Vielmehr dürften für die deutliche Abschwächung der Zuwachsraten seit dem Jahr 2015 in erster Linie Engpässe auf der Angebotsseite verantwortlich sein. So würden anekdotische Hinweise auf einen Mangel an Bauplätzen und qualifizierten Arbeitskräften hindeuten. Die unverändert hohe Nachfrage dürfte dafür sorgen, dass die Wohnungsbauinvestitionen in den nächsten Quartalen weiter zunehmen würden.



Die Lagerinvestitionen würden angesichts der konjunkturellen Entwicklung bereits seit dem Jahr 2016 ungewöhnlich niedrig ausfallen. Mit dem Rückgang im zweiten Quartal habe sich diese Abnormität noch verstärkt. Angesichts der aktuellen Lage im Konjunkturzyklus sollten die Lagerinvestitionen eigentlich um USD 50 Mrd. bis USD 100 Mrd. pro Quartal zunehmen. Positiv betrachtet scheine damit aber keine große Gefahr zu bestehen, dass von den Lagerinvestitionen in nächster Zeit stärkere Bremseffekte ausgehen würden.



Der starke Anstieg der Exporte im zweiten Quartal könnte einem Sondereffekt geschuldet sein. So gebe es Anzeichen dafür, dass die Ausfuhr vor allem landwirtschaftlicher Produkte vorgezogen worden sei, um mögliche Vergeltungszölle wichtiger Abnehmerländer, die sich in den letzten Monaten angedeutet hätten, noch zu umgehen. Es sei in jedem Fall wenig plausibel, dass sich der Außenbeitrag ausgerechnet in einer Phase derart verbessere, in der die US-Binnenkonjunktur boome, während die konjunkturelle Dynamik bei wichtigen Handelspartnern abnehme und der Dollar auf breiter Front an Wert gewinne. Die Analysten würden daher davon ausgehen, dass der Außenbeitrag in den nächsten Quartalen wieder (deutlich) negativ ausfallen werde.



Wegen des erwarteten Wegfalls des positiven Sondereffekts bei den Exporten dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt im dritten und vierten Quartal annualisiert jeweils zwischen 2,0% und 3,0% p.q. zulegen. Das sei zwar deutlich weniger als im zweiten Quartal, allerdings noch immer deutlich mehr als es dem von den Analysten mit 1,5% p.a. unterstellten Potenzialwachstum entspreche. Die US-Wirtschaft trete damit in eine Phase einer erheblichen Überhitzung ein. Trotz des starken Zuwachses im abgelaufenen Quartal fühlen sich die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit ihrer Prognose einer Zunahme des realen Bruttoinlandsproduktes um 2,8% p.a. in diesem Jahr weiter wohl. Im Zuge der alljährlichen Benchmarkrevision der Daten für die letzten Jahre sei der Zuwachs der Wirtschaftsleistung im zweiten Halbjahr 2017 spürbar nach unten revidiert worden, woraus ein geringerer Überhang für das laufende Jahr resultiere.



Die am Freitag vermeldeten Zahlen dürften die US-Währungshüter in ihrer Annahme eines fortgesetzten, breit abgestützten Konjunkturaufschwungs bestätigen. Dies spreche tendenziell dafür, dass die FED den Leitzins im laufenden Jahr noch zweimal um je 0,25% anheben werde. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG rechnen mit der nächsten Zinsanhebung im September. (Analyse vom 27.07.2018) (30.07.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Wie das Bureau of Economic Analysis (BEA) am Freitag mitgeteilt hat, ist das reale US-Bruttoinlandsprodukt zwischen April und Juni einer ersten Schätzung zufolge gegenüber dem ersten Quartal 2018 um annualisiert 4,1% angestiegen, berichten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Ergebnis traf exakt unsere bzw. die Markterwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG weiter. Verglichen mit dem gleichen Quartal des Vorjahres sei die Wirtschaftsleistung um 2,8% gewachsen.Einen stark positiven Wachstumsbeitrag habe der Außenhandel (1,1 Prozentpunkte) geliefert. Die Exporte seien um annualisiert 9,3% p.q. angestiegen, die Importe dagegen nur um 0,5% p.q. Abermals erfreulich hätten sich im zweiten Quartal die Bruttoanlageinvestitionen entwickelt, unter denen mit einem Zuwachs von annualisiert 13,3% p.q. wiederum die Gewerbebauinvestitionen hervorgestochen hätten. Die privaten Konsumausgaben hätten nach einem schwachen Jahresauftakt wieder kräftig um annualisiert 4,0% p.q zugelegt. Leicht gewachsen sei auch der Staatskonsum, der annualisiert um 2,1% p.q. zugenommen habe. Unerwartet deutlich seien die Lagerinvestitionen zurückgegangen - annualisiert um USD 28 Mrd. Sie hätten damit den Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 1,0 Prozentpunkte gedämpft.Die heute vermeldeten Zahlen seien ohne Zweifel positiv, dennoch sei vor allzu großer Euphorie gewarnt. Die US-Wirtschaft werde dieses hohe konjunkturelleTempo nicht lange durchhalten. Die Analysten hätten schon bei der Kommentierung der Zahlen für das erste Quartal geschrieben, dass das damalige schwache Plus bei den privaten Konsumausgaben nur ein Ausrutscher sei. Der boomende Arbeitsmarkt bei gleichzeitig anziehenden Löhnen sowie die moderat positiven Effekte der Einkommenssteuerreform würden dafür sprechen, dass der private Konsum auch im zweiten Halbjahr mit einer Rate zwischen 2% und 3% wachsen dürfte.