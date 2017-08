Hamburg (www.aktiencheck.de) - Während der geringe Anstieg des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,9% im ersten Quartal für eine Enttäuschung sorgte, zeigt sich das US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal solide, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Den größten Beitrag für diese Belebung liefere der Anstieg der privaten Konsumausgaben von 2,6% im Vergleich zum Vorjahr. Einziger Wermutstropfen sei jedoch, dass die Wachstumsrate im ersten Quartal noch bei 2,9% gelegen habe und somit rückläufig sei. Insgesamt habe sich die Wachstumsdynamik seit mittlerweile fünf Quartalen abgeschwächt. Für eine positive Überraschung hätten die Investitionen des Unternehmenssektors gesorgt. Seien diese im Vorjahr noch das Sorgenkind gewesen, hätten sie im ersten Quartal bereits um 1,7% zugelegt und diesen Wert im zweiten Quartal mit einem Anstieg von 2,9% nochmals übertreffen können. Dabei seien die in Aussicht gestellten "Trump-Maßnahmen" in den bisher veröffentlichten BIP-Daten gänzlich ausgeblieben. Die staatlichen Ausgaben seien im zweiten Quartal um nur 0,2% gegenüber 2016 gestiegen. Zusammen mit dem ersten Quartal ergebe sich ein Null-Wachstum in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres. Summa summarum habe die US-Wirtschaft im ersten Halbjahr 2017 einen soliden Verlauf verzeichnet, für eine stärkere Belebung würden jedoch die Nachfrageeffekte von staatlicher Seite fehlen. Entsprechend behalten die Analysten der Donner & Reuschel AG ihre Einschätzung für das BIP-Wachstum von 2,1% für das laufende Jahr bei. (01.08.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.