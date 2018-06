In der Tat würden sich hier mit den aktuellen Zahlen sogar neue Impulse zeigen. Pessimisten unter den die USA beobachtenden Volkswirten würden nun sicherlich ihre BIP-Prognosen nach oben anpassen müssen. Selbst optimistischere Ökonomen kämen langsam unter Zugzwang. Die magische Marke von 4% Wachstum könnte damit zumindest im 2. Quartal ins Blickfeld rücken. In jedem Fall bleibe der Verbraucher eine sehr verlässliche Stütze des anhaltenden Aufschwungs im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.



Die Analysten der Nord LB rechnen ab dem 2. Halbjahr wieder mit einem etwas gemächlicheren Wachstum. Sollte dies nicht der Fall sein und die reale ökonomische Aktivität in den USA auch nach dem 2. Quartal weiterhin mit annualisierten Raten von 3% bis 4% zulegen können, hätte der sich dann abzeichnende veränderte Wachstumstrend weitgehende Implikationen für die Beurteilung der US-Wirtschaft. So möge die Steuerreform der Regierung von Donald Trump in einem signifikant verbesserten ökonomischen Umfeld plötzlich fiskalisch viel solider wirken. Noch gebe es aber durchaus gute Gründe, nicht von einer wirklich nachhaltigen Beschleunigung des Wirtschaftswachstums in den USA auszugehen. Dennoch existiere das Risiko von positiven Überraschungen.



In diesem Umfeld sollte die US-Notenbank zweifellos unter Handlungsdruck bleiben. Sie habe das obere Band der FED Funds Target Rate zuletzt bereits auf immerhin 2,00% angehoben. Da die Analysten der Nord LB die Wachstumsbeschleunigung im 2. Quartal mehr oder weniger für einen "Ausrutscher" halten, sehen sie zwar keine zwei weiteren Zinsanhebungen im Laufe des Jahres 2018, die US-Wirtschaft würde sich allerdings auch mit einem etwas weniger ausgeprägten Wachstum noch immer freundlich präsentieren. Der Aufschwung komme zudem zunehmend am Arbeitsmarkt an; so sei die Arbeitslosenquote zuletzt auf lediglich 3,8% gefallen. Auch das Preisumfeld müsse in den kommenden Monaten im Auge behalten werden. In der Tat dürfte das FOMC bis Dezember noch mindestens eine Erhöhung der FED Funds Target Rate vornehmen und bei der Normalisierung der US-Geldpolitik auch in 2019 am Ball bleiben müssen. Der Rentenmarkt preise dieses Szenario momentan ein; es werde sogar immer stärker auf noch zwei weitere Anhebungen der FED Funds Target in 2018 gesetzt.



Die US-Notenbank habe den Devisenmarkt zuletzt mit ihrer Zinsanpassung nicht überrascht. Auch die in der Summe leicht hawkischen Signale aus der FED seien im FX-Segment nicht als Überraschung gewertet worden. Der US-Dollar habe vor allem von positiven Zahlen zur Entwicklung der Wirtschaft der Vereinigten Staaten profitiert. Die überraschend erfreulichen Daten zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze hätten der Währung der Vereinigten Staaten zuletzt Auftrieb gegeben. Zudem habe die EZB mit Blick auf das Tempo von Leitzinserhöhungen in Euroland jüngst eher vorsichtige Signale ausgesendet. Mittelfristig möge sich der Euro nun aber wieder etwas stärker präsentieren. (Ausgabe Juli 2018) (25.06.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Finanzmärkte blicken aktuell mit großer Sorge auf die US-Wirtschaftspolitik, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der Nord LB.Der Handelskonflikt könnte sich in der Tat zu einem regelrechten Handelskrieg ausweiten. Die Regierung in Washington scheine die Konfrontation mit Brüssel und Peking momentan aktiv zu suchen. Sobald bei den Gegenmaßnahmen der EU und Chinas die digitale Wirtschaft der USA nachhaltig in den Fokus rücke, drohe auch eine signifikante Belastung der Wirtschaftswachstums im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Noch sei aber vor allem die Stärke der Binnennachfrage ein die Ökonomie der USA klar stabilisierender Faktor. In der Tat "drohe" im 2. Quartal eine sehr deutliche Beschleunigung des Wachstums.