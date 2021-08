Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vor der Pandemie gaben die Amerikaner, wie die Konsumenten in anderen Industrieländern auch, nicht nur mehr Geld für Dienstleistungen aus als für Waren, so Patrick Franke von der Helaba.Auch im Zuge der laufenden Öffnung der Wirtschaft habe er sich bestenfalls stabilisiert. Der geglättete Wert für Juni liege rund fünf Prozentpunkte unter dem Trendwert. Die spannende Frage sei nun, wann sich diese Lücke schließe und wie: Durch einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze, einen Anstieg der Ausgaben für Dienstleistungen oder eine Kombination aus beidem?Dies sei von erheblicher Bedeutung, denn aufs Jahr hochgerechnet mache die aktuelle Differenz zum Trend von fünf Prozentpunkten immerhin fast 800 Mrd. Dollar aus. Das seien eine Menge Playstations oder Besuche in Disneyland. Das wahrscheinlichste Szenario sei, dass die Einzelhandelsumsätze wie schon zuletzt weiter schwächer laufen würden, während sich die Ausgaben für Dienstleistungen tendenziell erholen würden. Den größeren Beitrag würden die Analysten der Helaba hierbei von Letzteren erwarten, da diese in manchen Bereichen wie dem Tourismus aktuell noch immer weit von "normalen" Niveaus entfernt seien. Mangels Erfahrungen mit einer solchen dramatischen Abweichung vom Trend sei die Unsicherheit aber auch hier sehr hoch, vor allem, was den zeitlichen Rahmen angehe. Neue Informationen zu diesem Thema erhalten wir in der Berichtswoche durch die Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte, so die Analysten der Helaba. (20.08.2021/ac/a/m)