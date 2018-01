Weitere Suchergebnisse zu "Weizen CBOT Rolling":

Der schlechte Zustand der US-Winterweizenpflanzen bestimmte gestern die Preisentwicklung bei Weizen, so die Analysten der Commerzbank.



Mit über 3% habe der Preis an der Börse in Kansas City besonders stark zugelegt. Dieser stelle auf "Red Hard Winter Wheat" ab, der in den USA den größten Anteil an der Produktion habe und der entsprechend bei den schlechten Pflanzenbewertungen eine Schlüsselrolle spiele. In Chicago, der weichen Winterweizen abbilde, sei der Preis um 1,8% gestiegen und notiere auf einem 4-Monatshoch. Der Preis für Sommerweizen an der Börse Minneapolis sei dagegen weniger nach oben gezogen worden, denn ein steigendes Preisniveau bei Weizen lege die Vermutung nahe, dass im Frühjahr eine größere Fläche mit Sommerweizen bestellt werden könnte. Unterstützt werden dürfte die Preisbewegung auch dadurch, dass viele kurzfristig orientierten Marktteilnehmer Short-Positionen schließen würden.



Die nächsten CFTC-Positionierungsdaten dürften zeigen, dass die in den letzten Berichtswochen sehr hohen Netto-Short-Positionen nun zumindest etwas abgebaut worden seien. So früh im Jahr seien die Pflanzenbewertungen zwar noch kein zuverlässiger Indikator für die bei der Ernte tatsächlich realisierten Erträge. Dennoch sinke die Wahrscheinlichkeit zumindest durchschnittlicher Erträge. Die Wettervorhersagen würden für Februar zwar einige Niederschläge im größten Anbaustaat Kansas erwarten lassen, würden aber nicht auf ein Ende der insgesamt zu trockenen Witterung hindeuten. (31.01.2018/ac/a/m)