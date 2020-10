Wenig Einfluss auf das Geschehen an den Aktienbörsen habe auch der US-Arbeitsmarktbericht gehabt. Die Daten seien gemischt ausgefallen, tendenziell etwas schwächer als erwartet. Dennoch sei man an den Finanzmärkten wohl froh gewesen, dass das Szenario einer sich fortsetzenden Erholung der Wirtschaft trotz der zuletzt hohen Corona-Infektionszahlen weiter intakt sei.



In der bevorstehenden Woche würden die Anleger in einem spärlich bestückten Terminkalender vor allem auf Daten aus Deutschland zum Auftragseingang der Industrie (Dienstag), zur Industrieproduktion (Mittwoch) und zum Außenhandel (Donnerstag) blicken. Auch diese Angaben sollten den generellen Erholungstrend der Wirtschaft fortschreiben. Im Vorfeld der anstehenden Berichtssaison der Unternehmen zum dritten Quartal könnte die eine oder andere Gewinnwarnung für etwas Unruhe an den Märkten sorgen.



Die größte Verunsicherung drohe aber weiter von politischer Seite. Hier werde sich insbesondere der Wahlkampf in den USA immer stärker in den Vordergrund spielen. Aber auch das Brexit-Thema und die zahlreichen geopolitischen Spannungen hätten das Potenzial, die Märkte zu bewegen. Insgesamt hat sich an unserer vorsichtigen Haltung nichts geändert - wir rechnen vorerst nicht mit einer nachhaltigen Kurserholung und gehen von einer erhöhten Volatilität aus, so die Analysten der NORD/LB. (Ausgabe 41 vom 05.10.2020) (05.10.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Erholt präsentierten sich die führenden Aktienmärkte in der vergangenen Woche, so Thorsten Strauss und Klaus-Dieter Förtsch von der NORD/LB.Vermutlich handle es sich dabei um eine Gegenbewegung auf die Kursverluste der Vorwochen. Auf dem ermäßigten Niveau hätten Schnäppchenjäger zugegriffen, obwohl die Nachrichtenlage kein eindeutiges Bild vermittelt habe. Vor allem die Meldung über die Corona-Erkrankung des US-Präsidenten habe für Verunsicherung gesorgt, zumal die offiziellen Verlautbarungen über den tatsächlichen Gesundheitszustand widersprüchlich gewesen seien. Selbst bei einer schnellen Genesung Donald Trumps, nach der es aktuell aussehe, bleibe die Frage, wie sich die Erkrankung, von der nicht nur er selbst, sondern auch Personen aus seinem engsten Umfeld betroffen seien, auf den Wahlkampf und den Ausgang der Präsidentschaftswahlen am 3. November auswirken werde. Das mit einiger Spannung erwartete TV-Duell der beiden Bewerber um das Präsidentenamt sei zwar auf denkwürdige Weise verlaufen, habe aber inhaltlich nichts Neues gebracht.