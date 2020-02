2. Anhaltende politische Spannungen und Fragen im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen würden vom Wahlkampf ablenken.



3. Der Nominierungsprozess der Demokraten verwässere die Profile der Kandidaten. Bis zur Wahl des Gegenkandidaten sei es daher für Investoren schwierig die Kandidaten deutlich zu unterscheiden.



4. Die Marktteilnehmer würden erwarten, dass die US-Notenbank erneut die Leitzinsen senken werde, falls der Präsidentschaftswahlkampf einen negativen Schock auslösen sollte. Doch wer darauf setze, könnte eine böse Überraschung erleben. Denn in ihrer letzten Sitzung habe die FED signalisiert, dass sie ihren geldpolitischen Kurs 2020 nicht verändern wolle.



5. Zwar würden die meisten Anleger an ein funktionierendes System der gegenseitigen Kontrolle des US-amerikanischen Regierungssystems (Checks & Balances) glauben. Da sich vergangene Regierungen jedoch zunehmend auf exekutive Maßnahmen gestützt hätten, also auf Regulierung anstatt auf Gesetzgebung, könnte es im Falle eines Regierungswechsels wider Erwarten zu einer 180-Grad-Wendung kommen.



Eine Amtsübernahme durch die Demokraten und einer damit verbundenen Kehrtwende könnte bei Unternehmen aus den Sektoren Finanzen, Gesundheitswesen und Technologie dazu führen, dass sie ihre Expansionspläne zurückfahren oder auf Eis legen würden. In der Konsequenz würden die Aktienkurse sinken, wobei sich Anleger darüber bewusst sein sollten, dass eine Kurseinpreisung bereits vor dem ersten Wahlgang vollzogen werden würde.



Bleibe jedoch Donald Trump im Amt und werde wieder gewählt, könnten Anleger davon ausgehen, dass alles so weitergehe wie in den letzten vier Jahren. Zu rechnen wäre dann mit einem Versuch, die staatliche Kontrolle im Gesundheitswesen einzuschränken. Auch wäre eine weitere Senkung der Einkommenssteuersätze und ein Anstieg der Militärausgaben möglich. In der Folge würde das Haushaltsdefizit anschwellen, wobei das für jeden potenziellen Präsidenten gelten dürfte. Denn als Emittentin der globalen Reservewährung sei bisher jedwede US-Regierung notorisch undiszipliniert gewesen bei ihrem Vorhaben, nicht viel mehr auszugeben, als durch Steuern eingenommen worden sei.



Eines lasse sich, noch bevor die Demokraten überhaupt ihre Kandidaten-Vorentscheidung getroffen hätten, mit ziemlicher Sicherheit schon sagen: Die politischen Vorstellungen würden bei der Wahl am 3. November auseinander klaffen. Investoren müssten sich dieser Unterschiede und der Volatilität bewusst sein, die die Wahlen im Jahr 2020 an den Märkten verursachen könnten. (04.02.2020/ac/a/m)







