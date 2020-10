Eine "Blaue Welle" wäre auch gut für grüne Aktien. Kürzlich habe Joe Biden seinen Clean Energy Plan vorgestellt. Das 2 Billionen US-Dollar umfassende Klimaprogramm sei ambitionierter als die Pläne, die in den Vorwahlen präsentiert worden seien. Es bestehe aus fünf Teilen:



- Stromerzeugung, mit dem ehrgeizigen Ziel, den Sektor bis 2035 zu dekarbonisieren

- Transport, mit strengeren Emissionsstandards, der Förderung von Elektrofahrzeugen und dem Versprechen, das Schienennetz zu reparieren und modernisieren

- Bau, mit dem Ziel, den CO2-Fußabdruck bis 2035 um 50 Prozent zu verringern

- Wasserstoff, mit einer starken Forschungsförderung, um mit Elektrolyse einen grünen Wasserstoff herzustellen, der nicht teurer sei als der "graue" Wasserstoff aus Erdgas

- Landwirtschaft, mit der Förderung von Investitionen, die eine Dekarbonisierung des Sektors vorantreiben würden.



Von einer Wiederwahl Donald Trumps würde dagegen der Sektor fossile Brennstoffe profitieren. Trump sei ein weniger starker Gegner des hydraulischen Frackings als der linke Flügel der Demokraten.



"Der Technologiesektor und die GAFA-Aktien (Google, Amazon, Facebook, Apple) könnten unter einem Sieg der Demokraten leiden, wenn er zu mehr Regulierung und einer strengeren Umsetzung des Kartellrechts führt. Allerdings könnte sich die Einführung dieser Maßnahmen als langwierig und komplex erweisen", so Christoph Foliot. Zugleich werde der neue Präsident die Weltpolitik im Auge behalten müssen. Der US-Technologiesektor müsse innovativer werden, wenn er mit den asiatischen Konzernen mithalten wolle.



Der Gesundheitssektor habe in den letzten Jahren Probleme mit der Politik gehabt. Man habe Forderungen nach niedrigeren Arzneimittelpreisen gefürchtet. "Wir gehen aber nicht davon aus, dass in der ersten Amtszeit des nächsten Präsidenten alle Preiskontrollen vom Tisch gefegt werden. Jegliche Reformen mit dem Ziel, die Arzneimittelpreise an das international übliche Niveau anzugleichen, würden Medicare betreffen, die staatliche Krankenversicherung für Menschen, die über 65 sind oder bestimmte andere Voraussetzungen erfüllen", habe Adeline Salat-Baroux, Fondsmanagerin des Edmond de Rothschild Fund Healthcare, gesagt.



Jedenfalls verspreche Joe Biden 1,5 Billionen US-Dollar für den Gesundheitssektor in den nächsten zehn Jahren, der aufgrund der Pandemie wieder im Blickpunkt stehe. Durch Tests und die Behandlung von COVID-19-Patienten hätten Pharmakonzerne in der Krise bereits eine wichtige Rolle gespielt. Dies werde auch in Zukunft der Fall sein, weil sie Impfstoffe entwickeln würden. "Zurzeit wächst der Gesundheitssektor enorm, aber er dürfte auch langfristig erfolgreich sein. Weltweit steigen die Gesundheitsausgaben in Regionen mit Nachholbedarf sogar zweistellig. Außerdem profitiert der Sektor von einer Innovationswelle. Die aktuelle Krise hat gezeigt, dass große Pharmakonzerne sowie Biotechnologie- und Medizintechnikfirmen neue Ansätze entwickeln können", sei Salat-Baroux überzeugt.



Die interessantesten Innovationen seien neue Therapien, vor allem in den Bereichen Immunologie und Immunonkologie. Hier würden die Umsätze stark steigen. Auch in der Genomik, der Robotik und bei Online-Diagnosen und -Behandlungen gebe es zahlreiche Neuerungen. "Wir halten die Bewertungen der großen Pharma- und Biotechnologieunternehmen zurzeit für besonders attraktiv. Sie werden mit 23 Prozent Abschlag gegenüber dem S&P 500 gehandelt - ein 30-Jahres-Rekord. Zudem ist der Sektor nicht nur defensiv. Auch das langfristige Gewinnwachstum ist dank der stabil steigenden Nachfrage gut prognostizierbar", habe Salat-Baroux gesagt. (Ausgabe vom 29.10.2020) (30.10.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Investoren können kaum erwarten, zu erfahren, wer der 46. Präsident der Vereinigten Staaten sein wird, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management.Die Spannung steige ins Unerträgliche. Besonders gespannt seien die Märkte auf den Ausgang der Kongresswahlen. Für Reformen würden Joe Biden oder Donald Trump die Zustimmung von Senat und Repräsentantenhaus brauchen.Der politische Kampf sei voller Irrungen und Wirrungen, und wenn die Wahl angefochten werde, könne es noch turbulenter werden. Die Experten würden aber nicht davon ausgehen, dass die Märkte völlig aus dem Tritt geraten würden. Dennoch könnten einige Sektoren von all dem profitieren, während andere wohl in Schwierigkeiten geraten würden.Unabhängig davon, wer gewinne, könnten sich die Aussichten für viele Aktien ändern. Die Investoren würden von einem Sieg Bidens ausgehen und hätten sich entsprechend positioniert. Sie würden auch erwarten, dass die Demokraten, die schon jetzt die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen würden, den Senat zurückgewinnen würden. Viele Beobachter würden meinen, das Ergebnis stünde bereits fest. "Nach dem überraschenden Ausgang der Wahlen 2016 sollten wir uns dessen aber nicht zu sicher sein. Über den Sieger werden am Ende eine Handvoll Swing States entscheiden: Arizona, Florida, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin", habe Christophe Foliot, Co-Head of Equities bei Edmond de Rothschild Asset Management, gesagt.