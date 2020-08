Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit dem Parteitag der Demokraten in der vergangenen Woche hat die heiße Phase des US-Wahlkampfs begonnen, so die Analysten der DekaBank.



In dieser Woche folge die Versammlung der Republikaner. Der bisherige Wahlkampf sei reich an Wendungen gewesen, sodass auch die Endphase Spannung verspreche. Zu dieser Spannung gehöre auch, dass sich zwei politische Lager relativ unversöhnlich gegenüberstünden. In vielen Bereichen (Außen-, Handels-, Steuer-, Gesundheitspolitik) lägen die Ansichten weit auseinander. Die Wahl am 3. November sei daher politisch richtungsentscheidend für die kommenden vier Jahre. Hingegen sollte sich an den großen, längerfristigen Kapitalmarkttrends durch die Wahl nicht allzu viel verändern: Geld- und Fiskalpolitik würden expansiv, die Zinsen niedrig und Aktien mangels Alternativen interessant bleiben. (25.08.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.