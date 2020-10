Die Experten würden erwarten, dass die Kombination aus unterstützenden Maßnahmen der Zentralbank und großzügigen Regierungsausgaben zu einer viel stärkeren wirtschaftlichen Erholung führen würde. Dies wiederum würde zu einem schnelleren Preisanstieg führen und der US-Notenbank helfen, ihr Inflationsziel früher als prognostiziert zu erreichen, wodurch die erwartete erste Zinserhöhung auf 2023 vorgezogen würde.



Szenario 2: Biden gewinne, aber den Demokraten gelinge es nicht, die Kontrolle über den Senat zu sichern



Die legislative Agenda der Demokraten werde unmöglich, wenn die Republikaner die Kontrolle über den Senat behalten würden. In diesem Fall dürfte der politische Stillstand zumindest bis zu den Zwischenwahlen (November 2022) andauern, bei denen viele Sitze in beiden Kammern zur Neuwahl stehen würden. Dieses Szenario würde das Einfrieren mehrerer Covid-Programme zur wirtschaftlichen Unterstützung von Unternehmen und Haushalten verlängern und damit das Wirtschaftswachstum bremsen.



Die gleiche Entwicklung habe nach der Finanzkrise von 2008 zu einer schwachen Erholung und einer niedrigen Inflation geführt. Dadurch sei die FED an der unteren Grenze ihrer Zinsbandbreite gefangen geblieben, sodass sie wenig Mittel gehabt habe, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Die Experten würden erwarten, dass die FED ähnlich gefangen wäre, wenn sich dies wiederholen würde.



Szenario 3: Eine zweite Amtszeit für Präsident Trump



Sollte Präsident Trump die Wahl gewinnen, werde er mit großer Wahrscheinlichkeit einem gespaltenen Kongress gegenüberstehen. Die jüngste Geschichte habe gezeigt, dass diese Machtkonstellation zu einer Kompromissgesetzgebung führen könne. Die Experten würden also einen kleineren kurzfristigen Entlastungsplan für Covid in Höhe von etwa 1,2 Mio. Dollar erwarten. Sie würden jedoch bezweifeln, dass der Präsident in der Lage wäre, über ein von den Demokraten kontrolliertes Repräsentantenhaus Zustimmung für Teile seiner umfassenderen politischen Agenda - wie weitere Steuersenkungen oder Infrastrukturausgaben - zu erhalten.



Das Szenario einer Trump-Präsidentschaft mit einem gespaltenen Kongress befinde sich in der Mitte der beiden anderen Szenarien. Sicherlich würde das erwartete kurzfristige Covid-Unterstützungspaket der wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2021 einen Aufschwung bringen. Der geringere Umfang dieser Maßnahmen und das Unvermögen, die Zustimmung für weitere politische Maßnahmen zu gewinnen, würden jedoch bedeuten, dass die Auswirkungen auf Wachstum, Inflation und politische Erwartungen gedämpfter ausfallen würden als bei einem Sieg der Demokraten. (27.10.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der Ausgang der US-Wahlen könnte große Auswirkungen auf Wachstum, Inflation und Zinssätze haben, so James McCann, Senior Global Economist bei Aberdeen Standard Investments.Dies spiegle die erheblichen Unterschiede in den Ausgabenplänen der Demokraten und Republikaner wider. Am entscheidendsten sei, dass sie in der Lage seien, Gesetze zu erlassen, was von der Zusammensetzung des Weißen Hauses und des Kongresses abhänge.Gegenwärtig hätten die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus, während die Republikaner die Kontrolle über den Senat hätten. Ohne die Kontrolle über beide Häuser könne es für einen US-Präsidenten schwierig sein, politische Entscheidungen zu treffen, abhängig davon, ob er in der Lage sei, parteiübergreifende Kompromisse zu finden. Dies sei durch die vielen Fälle von legislativen Pattsituationen in der politischen Geschichte der USA verdeutlicht worden.Hier die wahrscheinlichsten drei Wahlergebnisse verbunden mit der Experten-Einschätzung zur jeweiligen Auswirkung auf Wirtschaft und Geldpolitik:Sollte Biden gewinnen und die Demokraten sich sowohl die Kontrolle über das Repräsentantenhaus als auch den Senat sichern, würden die Experten erwarten, dass sie kurzfristig ein großzügiges Covid-Unterstützungspaket verabschieden würden, das rund 2,3 Milliarden Dollar koste. Darauf würde ein Gesetz zur Erhöhung der Steuern folgen, um teilweise zusätzliche Erhöhungen der Ausgaben für Infrastruktur und eine Reihe von Ansprüchen zu finanzieren. Insgesamt würden diese Initiativen der US-Wirtschaft einen Nettoschub von über 3 Milliarden Dollar oder 15% der US-Wirtschaftsleistung bringen.