Dies lasse sich etwa an der Umweltpolitik von Donald Trump ablesen. Aller Rhetorik zum Trotz seien die USA heute ein erheblich grüneres Land als zu seinem Amtsantritt. Die Fracking-Industrie sei weitgehend ruiniert und der Anteil der Kohle am Energiemix der USA sei von etwa 30 Prozent auf ca. 20 Prozent zurückgegangen. Erneuerbare Energien seien heute nicht nur konkurrenzfähig, sie seien oft sogar deutlich billiger als die fossilen Energien.



Eine Erkenntnis des Wahltages sei jedenfalls bereits jetzt klar: Trump sei kein "Ausrutscher" oder "Versehen" der Amerikaner gewesen. Er repräsentiere einen großen Teil der Bevölkerung, die ihn wähle, obwohl sie genau wisse, was für ein Präsident er sei. Egal wer am Ende ins Weiße Haus einziehe, ein guter Teil von Trumps Agenda werde beibehalten werden. Der Konfrontationskurs gegenüber China werde sich nicht ändern und der Rückzug aus vielen Weltgegenden sei irreversibel. Die USA würden weniger Einfluss nehmen, egal unter welchem Präsidenten. Sie seien ein strukturell konservatives Land, das sich am liebsten mit sich selbst beschäftige.



Die Börse werde, nach anfänglicher Aufregung, keine dramatischen Bewegungen machen. Die Fluchtwährungen Dollar, Schweizer Franken und Gold würden einen guten Tag haben oder auch zwei. Die Aktienmärkte würden schwanken zwischen dem Fokus auf die kurze Frist (Trump sei besser für die Unternehmensgewinne der nächsten zwei Jahre) und die lange Frist (Biden sei besser für die langfristige Entwicklung des Wirtschaftsstandorts USA).



Aber am Ende würden die Börsen die wirtschaftlichen Realitäten abbilden, die sich unabhängig von der Person des amerikanischen Präsidenten seit langem manifestieren würden. China werde weiter aufsteigen. Technologie dominiere immer mehr Lebensbereiche. Und die strukturellen Ursachen von niedrigem Wachstum, niedrigen Zinsen und schwacher Nachfrage seien nicht verschwunden. Daran könne kein Präsident etwas ändern. (04.11.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Wie auch immer die Wahl heute Abend ausgeht - und so lange wird die Auszählung mindestens dauern - Anleger sind gut beraten, sich an der alten Börsenweisheit festzuhalten, wonach politische Börsen kurze Beine haben, so Dr. Georg Graf von Wallwitz, Geschäftsführer bei Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement.Politische Weichenstellungen hätten oft einen nur geringen Effekt in der Realität, denn sie würden in der Regel nur die Richtung nachvollziehen, in die sich Wirtschaft und Gesellschaft ohnehin schon bewegt hätten.