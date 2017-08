Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Währung bleibt unter Druck, so die Analysten der Nord LB.



Der jüngste Raketentest Nordkoreas sei derzeit natürlich ein weiterer belastender Faktor. Mit Beruhigungstendenzen in diesem Konflikt sollte der Dollar sich aber wieder erholen können. Auch die FED-Geldpolitik dürfte perspektivisch helfen. In diesem Kontext werde in dieser Woche noch auch auf die Zahlen zur Lage am US-Arbeitsmarkt zu blicken sein. Die Analysten würden am aktuellen Rand zwar mit einem Beschäftigungsaufbau unterhalb der Marke von 200.000 zusätzlichen Stellen rechnen, positive Überraschungen bei den Angaben könnten dem Dollar aber aufgrund ihrer Implikationen für die US-Geldpolitik sicherlich sehr zügig helfen. (29.08.2017/ac/a/m)





