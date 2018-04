Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem im Februar zu beobachtenden sehr klaren Anstieg des Verbrauchervertrauens der Universität von Michigan, welcher von den internationalen Finanzmärkten schon mit größerem Interesse wahrgenommen wurde, ist nun im Berichtsmonat März mit leicht rückläufigen Zahlen zu diesem doch recht wichtigen nordamerikanischen Stimmungsindikator zu rechnen, so die Analysten der NORD LB.



Sie würden bei den vorläufigen Angaben eine marginale Abschwächung auf 101,0 Punkte erwarten. Dies wäre allerdings keinesfalls ein Anzeichen für eine nachhaltigere Schwäche. In der Tat dürfte der Konsument nach Auffassung der Analysten der NORD LB auch weiterhin eine tragende Säule des Aufschwungs der US-Volkswirtschaft bleiben. Verschiedene Umfragen (zum Beispiel der ISM PMI Non-Manufacturing) hätten zuletzt Hinweise geliefert, die recht klar in Richtung eines bereits akuten Fachkräftemangels in den USA deuten würden. Die Beschäftigungssituation im Land der unbegrenzten Möglichkeiten könne somit wohl als sehr erfreulich bezeichnet werden. Dieses ökonomische Umfeld müsste der Stimmung der Konsumenten bereits geholfen haben und sollte zudem wohl auch perspektivisch helfen können. Die Sorgen vor einem möglichen Handelskrieg zwischen den USA und China sollten das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan dagegen bisher allenfalls indirekt - über die Auswirkungen auf den Aktienmarkt - tangiert haben. (06.04.2018/ac/a/m)





