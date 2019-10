21:30 Uhr, USA, API-Bericht über Rohöllagerbestände: Der Ölpreis steige aufgrund von Gerüchten, dass die OPEC tiefere Produktionskürzungen in Betracht ziehen könnte. Der Aufwärtstrend bei WTI sei leicht unter dem 200-Tage-gleitenden Durchschnitt gestoppt worden, und die Lagerdaten könnten ein Auslöser für eine Wiederaufnahme des kurzfristigen Trends sein.



HEUTIGE UNTERNEHMENSBERICHTE:



- Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009)

- Merck & Co (ISIN US58933Y1055/ WKN A0YD8Q)

- MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602)

- General Motors (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM)

- Electronic Arts (ISIN US2855121099/ WKN 878372)

- ConocoPhillips (ISIN US20825C1045/ WKN 575302)

- Chubb (ISIN CH0044328745/ WKN A0Q636)

- Amgen (ISIN US0311621009/ WKN 867900)

- Fresenius SE & Co (ISIN DE0005785604/ WKN 578560)

- Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580)

- BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan (15:00 Uhr, USA, Conference Board Verbrauchervertrauen (Oktober)) stieg im Oktober recht deutlich an und deutete auf eine Verbesserung der Stimmung hin, so die Experten von XTB.Ein ähnlicher Anstieg werde von den Daten des Conference Board erwartet, da der Headline-Index von 125,1 Punkten auf 127,4 Punkte steigen werde.