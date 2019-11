Eine positive Indikation habe es vonseiten der IBD/TIPP-Umfrage gegeben. Diese habe im laufenden Monat noch einmal leicht zulegen können. Insofern erscheine die durchschnittliche Markterwartung eines stabilen Wertes als nicht ambitioniert. Einen wesentlichen Einfluss auf die latent vorhandenen Zinssenkungserwartungen bezüglich der FED würden die Analysten nicht erwarten.



Am Morgen seien die deutschen Außenhandelszahlen im September zu beachten. Der deutliche Exportrückgang im August biete eigentlich die Chance auf eine entsprechende Gegenbewegung. Allerdings signalisiere die schwache deutsche Industrieproduktion, dass Risiken bestünden. Per saldo erscheine die Konsenserwartung eines leichten Anstiegs realistisch. Datenseitig richte sich das Interesse auch auf die Produktionszahlen in Frankreich. Die Vorgaben seien gemischt. Die Stimmung des Verarbeitenden Gewerbes habe sich nochmals eingetrübt und mahne zur Vorsicht.



Ebenso liefere die enttäuschende und unerwartet rückläufige, deutsche Produktion eine negative Indikation. Demgegenüber gebe es positive Signale aus der französischen Automobilindustrie und vonseiten des Produktionstrendbarometers. Ein positives Überraschungspotenzial gegenüber der Konsensschätzung machen wir gleichwohl nicht aus, sodass Konjunktursorgen wohl nicht wesentlich verdrängt werden, so die Analysten der Helaba. (08.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den USA wird der Fokus zum Wochenschluss auf den vorläufigen Daten zum Michigan Sentiment liegen, so die Analysten der Helaba.Das Verbrauchervertrauen liege noch immer auf einem hohen Niveau, obwohl seit dem Hoch im Juni 2018 bei 101,4 teilweise deutliche Rückschläge zu verbuchen gewesen seien und die Erholungen in der Folge etwas zögerlicher verlaufen seien. Grundsätzlich unterstützend wirke die solide Arbeitsmarktsituation, während die jüngsten Benzinpreisbewegungen kaum für Impulse sorgen dürften.