Bonn (www.aktiencheck.de) - Der gesunkene Ölpreis sollte sich deutlich in den November-Daten der US-Verbraucherpreise (Mi., 12.12., 14:30 Uhr) niederschlagen, so die Analysten von Postbank Research.



Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich das Verbraucherpreisniveau im Vormonatsvergleich nicht verändert habe. Dies würde die Inflationsrate von 2,5% auf 2,2% drücken. Für die Kernverbraucherpreise, die ohne die Komponenten Energie und Nahrungsmittel berechnet würden, würden die Analysten mit einem Anstieg gegenüber Oktober um 0,2% rechnen. Die Jahresrate dürfte von 2,1% auf 2,2% zulegen. Der Preisauftrieb würde sich damit in einer Region bewegen, mit der die US-Notenbank wohl sehr gut leben könnte. Dies spräche nicht gegen weitere Leitzinserhöhungen, solange die konjunkturellen Aussichten positiv bleiben würden. Eine aggressive geldpolitische Gangart wäre vor diesem Hintergrund aber wohl kaum zu rechtfertigen. (07.12.2018/ac/a/m)



