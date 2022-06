Russland liefere mehr als 50 Prozent des weltweit angereicherten Urans und ganze 16,5 Prozent des in die USA eingeführten Urans. Darunter auch 23 Prozent des angereicherten Urans, das für den Betrieb kommerzieller US-Kernreaktoren benötigt werde. Auf das russische Unternehmen Rosatom, der weltweit größte Lieferant von Kernbrennstoff und Reaktoren, würden 35 Prozent des weltweiten Angebots zur Urananreicherung entfallen. Die Lieferungen würden dabei über Europa erfolgen.



Es werde vor allem interessant sein, die Reaktionen der Unternehmen zu beobachten, die von der russischen Lieferkette abhängig seien und die direkten Auswirkungen spüren könnten.



Insgesamt würden die Experten davon ausgehen, dass ein ohnehin schon angespannter Markt durch die Sanktionen noch angespannter werde und die US Uran-Bergbauunternehmen die Hauptnutznießer in diesem Marktumfeld sein würden. (10.06.2022/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Die Beschlüsse der Biden-Regierung, die Uranimporte aus Russland zu reduzieren, sorgen für globale Auswirkungen und lassen die Aktien von US-Uranunternehmen steigen, so Rohan Reddy, Director of Research bei Global X.Die aktuellen Chancen für die US-Uranindustrie seien beachtlich. Die Centrus Energy Corp. ( ISIN US15643U1043 WKN A12CTC ) - ein Lieferant von Kernbrennstoffen und Dienstleistungen für die Kernkraftindustrie - baue derzeit eine Anreicherungsanlage für Uran im US-Bundesstaat Ohio und habe daher gut auf die aktuellen Nachrichten reagiert. Bisher gebe es in den USA nur eine kommerzielle Anreicherungsanlage, die sich im Besitz von Urenco Ltd. befinde, einem britisch-deutsch-niederländischen Konsortium, das die Urananreicherung und damit verbundene Dienstleistungen für die Atomstromerzeugung anbiete und Urankomponenten an Kunden weltweit verkaufe.