Bonn (www.aktiencheck.de) - In den USA breitet sich das Coronavirus weiter aus, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Angesichts der steigenden Fallzahlen halte Ulrich Stephan es für nicht unwahrscheinlich, dass die Bundesstaaten ihre Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen wieder verschärfen würden. Trotz dieser Aussichten würden US-Unternehmen inzwischen deutlich optimistischer in die Zukunft blicken als im Sommer. Dies sei insbesondere darauf zurückzuführen, dass immer mehr Unternehmen Erfolge bei der Impfstoffentwicklung vermelden würden. Nach ihren Plänen für 2021 gefragt, hätten zuletzt wieder mehr Finanzvorstände angegeben, einen Stellenaufbau sowie Investitionen beispielsweise in Maschinen, in Gebäude sowie in IT-Lösungen zu beabsichtigen. Die Unternehmen möchten wohl vermeiden, in Lieferengpässe zu geraten, sobald die Wirtschaft im Laufe des Jahres Fahrt aufnehme. Ulrich Stephan von Postbank Research werte dies als Bestätigung meiner Prognose, dass sich 2021 Aktien von Industrie- und Bauunternehmen gut entwickeln sollten. (23.11.2020/ac/a/m)





