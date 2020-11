Bonn (www.aktiencheck.de) - Trotz des historischen Gewinneinbruchs dürften die Unternehmen des S&P 500 2020 rund 500 Milliarden US-Dollar an Dividenden ausschütten - nur knapp ein Prozent weniger als im vergangenen Jahr, so die Analysten von Postbank Research.Während 67 Unternehmen angesichts der Rezession ihre Dividende gestrichen oder reduziert hätten, hätten 216 Konzerne sie sogar angehoben; gleichzeitig hätten die Unternehmen jedoch ihre Aktienrückkäufe deutlich reduziert. Im zweiten Quartal hätten die Konzerne 45 Prozent weniger eigene Aktien zurückgekauft als im Vorjahreszeitraum - insbesondere, da die FED großen Banken Aktienrückkäufe 2020 verboten habe. Für das Gesamtjahr würden die Analysten mit einem Rückgang der "Buybacks" um circa 30 Prozent auf insgesamt 525 Milliarden US-Dollar rechnen. 2021 sollten Dividenden und Aktienrückkäufe jedoch angesichts der deutlichen Wirtschafts- und Gewinnerholung wieder zunehmen. Ein Plus von fünf Prozent beziehungsweise 15 Prozent würden die Analysten für realistisch halten. (02.11.2020/ac/a/m)