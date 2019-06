Paris (www.aktiencheck.de) - Rauf, runter, rauf: Nach einem fulminanten Start ins Jahr 2019 gerieten US-Technologiewerte Anfang Mai kräftig unter Druck - und zwar aus mehreren Gründen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zum einen habe zu diesem Zeitpunkt der nicht enden wollende Handelsstreit zwischen den USA und China an Brisanz gewonnen. Vor allem die Drohung Washingtons, dem chinesischen Smartphone-Hersteller und Netzwerkausrüster Huawei den Zugang zum US-Markt massiv zu erschweren, habe den Tech-Werten schwer zu schaffen gemacht. Hinzugekommen seien in Aussicht gestellte US-Importzölle auf mexikanische Güter. Dass US-Wachstumswerte mit einem durchschnittlichen KGV von 30 deutlich höher bewertet seien als Value-Werte, dürfte den Sektor zusätzlich belastet haben.



Seit Anfang des Monats befinde sich der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) aber dennoch wieder auf der Überholspur. Und dies, obwohl die Bewertungen immer noch hoch seien, der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter schwele und darüber hinaus nun auch noch Ermittlungen der US-Behörden - dabei gehe es vor allem um die große Marktmacht - gegen einige US-Tech-Riesen laufen würden. Auf der anderen Seite würden die Tech-Werte aber auch ordentliche Margen von im Schnitt 25 Prozent einfahren. Und: Ohne die im NASDAQ 100 gelisteten Unternehmen wären die immer mehr an Bedeutung gewinnenden Entwicklungen wie autonomes Fahren, Telemedizin, Industrie 4.0 oder E-Mobilität kaum umsetzbar. Ein Investment in den Technologiesektor sei daher auch immer ein Stück weit eine Investition in die Zukunft - unkalkulierbare Chancen und Risiken inklusive. (Ausgabe vom 14.06.2019) (17.06.2019/ac/a/m)



