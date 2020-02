Die Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) sei im Handelsverlauf auf ein neues Rekordhoch bei USD 2.136 gestiegen. Letztendlich habe die Aktie den Handel mit einem Plus von 2,6% bei USD 2.134 geschlossen.



Zudem sei Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) im Fokus gestanden. Das soziale Netzwerk könnte sich in einem in dieser Woche beginnenden Prozess vor einem US-Steuergericht auf einen Vergleich im Volumen von rund USD 9 Mrd. einigen. Dabei gehe es um die Praxis, Gewinne aus Übersee in Niedrigsteuerländer weiterzuleiten. Die Aktie habe 0,3% gewonnen.



Xerox (ISIN: US98421M1062, WKN: A2PPE1, Ticker-Symbol: XER2) habe sein Gebot für HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) auf USD 24 von USD 22 je Aktie (insgesamt rund USD 35 Mrd.) erhöht und wolle Anfang März ein öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten. Die HP-Aktie habe 0,8% gewonnen, Xerox 1,4%.



Derweil gehe die Rally bei Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unvermindert weiter. Mit USD 188,70 habe ein neues Allzeithoch erreicht werden können und gleichzeitig sei der erste Platz als wertvollstes US-Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) von Apple zurückerobert worden. (11.02.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt zeigten sich die Börsianer weltweit weiter in Kauflaune, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vor allem Technologiewerte seien in der Gunst der Anleger gestanden. So seien die Papiere des Prozessorenherstellers AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) um 5% geklettert. Hintergrund seien Berichte gewesen, wonach die Speicherchips des Unternehmens künftig Intel-Chips in Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL)-Geräten ersetzen könnten. Die Intel-Papiere (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) seien dennoch um 0,6% geklettert.