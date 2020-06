Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der US-Technologieindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) stieg nach dem Einbruch wegen der Pandemie schnell auf Werte um die Marke von 10.000 Punkten, so die Analysten der Sutor Bank.Nach den Kurseinbrüchen im Zuge des weltweiten Corona-Lockdowns hätten sich insbesondere Tech-Titel schnell erholt. Zahlreiche Marktbeobachter würden Aktien aus dem Sektor als mögliche Krisengewinner sehen, da die Pandemie als Katalysator für die Digitalisierung wirke. Doch die Erholung laufe inzwischen schon zwei Monate und habe den Technologie-Index auf ein neues Allzeithoch geführt. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis aller Aktien im Index liege mit rund 27,5 fast so hoch wie Ende September 2019."Angesichts des rasanten Anstiegs der vergangenen Wochen erscheint das Risiko eines Investments in den Nasdaq-100-Index aktuell erhöht", so die Sutor Bank. Indikatoren wie die "Bollinger Bänder" würden ebenfalls andeuten, dass sich der Index im überkauften Bereich befinde. "Zwar erscheint angesichts der Kapitalspritzen von Staaten und Notenbanken auch eine Fortsetzung der Kursrally möglich, doch ist eine kurzfristige Korrektur durchaus ein Szenario mit recht hoher Wahrscheinlichkeit", so die Sutor Bank. (12.06.2020/ac/a/m)