So würden laut Jefferies bei Alphabet die Wachstumsaussichten dank YouTube und der Cloud gesund und die operativen Margen tendieren weiter nach oben bleiben. Mit einem erwarteten Umsatzanstieg von 39 Prozent im vergangenen Jahr und einer Margenverbesserung auf 37 Prozent, dürfte es aber in diesem Jahr schwer werden, dies zu übertreffen.



Langfristig würden die Aussichten aber dank des schneller als die Konkurrenz wachsenden Cloud-Geschäfts gut bleiben. Die Bewertung bleibe mit einem 22er KGV von 24 und einem 22er KUV von 6,1 (auch historisch gesehen) auf einem attraktiven Niveau.



Ähnlich würden die Aussichten für Microsoft gesehen. "Wir sehen weiterhin Potenzial, da die Bewertung Schutz vor großen Korrekturen bietet, allerdings ist nach einem phänomenalen Umsatzwachstum von 22 Prozent im vergangenen Quartal eine Verlangsamung des Umsatzes wahrscheinlich", habe es in der Studie. Langfristiger Treiber: Ganz klar die Cloud geheißen.



In der Aktie von Meta Plattforms würden die Analysten "eine der besten fundamentalen Stories im Bereich Online-Werbung" sehen. Zwar würden die App-Tracking-Änderungen von Apple belasten, aber das Monetarisierungspotenzial von Instagram und den Messengern sowie die attraktive Bewertung würden dies wieder wettmachen. Und nicht zu vergessen: Mit den Investitionen ins Metaverse und der führenden Rolle von Oculus, sei der Tech-Riese hervorragend für den neuen Investment-Trend positioniert.



Die langfristigen Wachstumstrends würden bei Alphabet, Meta und Microsoft intakt bleiben, auch wenn ein Vergleich mit den starken Nach-Corona-Quartalen schwer werde. Das attraktive Bewertungsniveau der Tech-Riesen biete zudem einen Schutz vor zu starken Korrekturen, wenn der NASDAQ 100 erneut unter Druck gerate.



"Der Aktionär" meint: Mit diesen Basisinvestments im Depot machen Sie auch 2022 wenig falsch, so Benedikt Kaufmann. (10.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Momentum bei US-Tech-Aktien hat in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen - insbesondere in der vergangenen Woche kamen viele Highflyer unter Druck, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär".Viele Analysten seien der Meinung, dass der Druck auf die Tech-Bullen in den kommenden Monaten hoch bleiben dürfte. Doch die großen Player stünden immer noch hervorragend da - und böten attraktive Chancen.Nicht nur die am Markt wachsende Zinsfantasie drücke auf die Wachstumsaktien aus dem Tech-Bereich, sondern auch das höhere Bewertungsniveau. Im Zuge der Corona-Rally 2020 seien laut den Analysten von Jefferies die Bewertungsvielfachen um 80 Prozent aufgebläht worden. Dieser Bewertungsdruck habe sich zwar im vergangenen Jahr bereits um zehn Prozent verringert, doch KGVs oder KUVs dürften weiter sinken. Meta und Microsoft gleich drei attraktive Titel nennen.