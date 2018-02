WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt konnte sich der US-Steuerreform von Präsident Trump nicht entziehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Diese habe nun im Q4 2017 einen Nettoverlust von CHF 2,1 Mrd. verursacht, wie bereits vom Markt erwartet. Auf Vorsteuerbasis ohne den "Trump-Effekt" habe die Bank das letzte Quartal knapp in den schwarzen Zahlen abgeschlossen (Vorsteuerergebnis von CHF 141 Mio.). Für das Geschäftsjahr 2017 bedeute dies ein negatives Nettoergebnis von CHF 983 Mio. nach CHF 2,7 Mrd. Nettoverlust im Vorjahr. Bereinigt um den Effekt der US-Steuerreform habe die Bank die Analystenerwartungen leicht übertreffen können. (15.02.2018/ac/a/a)







