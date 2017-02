Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den USA betrug der durchschnittliche Monatszuwachs an Arbeitsstellen im letzten Jahr 180.000, nachdem in 2015 und 2014 die entsprechenden Veränderungsraten noch jeweils klar jenseits der Marke von 200.000 lagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für den Januar 2017 würden die Analysten "nur" ein Plus von 175.000 erwarten. Der US-Arbeitsmarkt befinde sich somit unverändert im Besserungsmodus, das Aufwärtsmomentum lasse aber nach. Die Arbeitslosenquote sollte im Januar 2017 bei 4,7% verharren, per Jahresende 2017 würden die Analysten mit 4,6% kalkulieren. Bei den Stundenverdiensten würden die Analysten die Jahresrate bei 2,7% sehen, nachdem diese im Dezember mit 2,9% noch den kräftigsten Anstieg seit April 2009 aufgewiesen habe. Zu beachten bleibe die jährliche Benchmarkrevision, die nach der vorläufigen Schätzung des Bureau of Labor Statistics per März 2016 ein um 150.000 Stellen niedrigeres Beschäftigungsniveau als bisher ermittelt ausgewiesen habe. Vom heutigen Arbeitsmarktbericht sollte daher kein Signal für einen schnellen nächsten Leitzinserhöhungsschritt der FED um 25 BP ausgehen (die Analysten würden dies erst im Juni erwarten).



Bis zuletzt seien die britischen Konjunkturdaten nach dem "Brexit-Votum" der Bevölkerung am 23. Juni 2016 besser als gedacht ausgefallen. Dies dürfte aktuell weiter gültig sein. In Großbritannien habe der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Dezember 2016 zum dritten Mal in Folge auf 56,2 Punkte angezogen. Das sei das höchste Niveau seit Juli 2015. Wegen des zunehmenden Preisdrucks sollte aber zum Jahresauftakt 2017 mit 55,9 Punkten nun ein marginal geringeres Niveau realisiert werden. Im 4. Quartal 2016 habe das britische BIP mit 0,6% im Quartalsvergleich expandiert. Auf Basis des obigen Konjunkturindikators würde somit kein wesentlicher Dynamikverlust für den Zeitraum Januar bis März 2017 zu Buche schlagen. (03.02.2017/ac/a/m)





