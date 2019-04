Doch nicht nur China und Indien würden ab Mai nicht mehr aus dem Iran importieren können, sondern auch Japan, Südkorea, Taiwan, die europäischen Sorgenkinder Italien und Griechenland und die Türkei müssten sich Gedanken über Alternativen machen. "Wie die Länder mit der Situation umgehen werden bleibt abzuwarten, jedoch muss mit steigenden Kosten für den Import gerechnet werden. Aus Indien beispielsweise ist zu hören, dass sie vorgebaut haben und sich die Option auf größere Mengen Öl aus Kuwait, Abu Dhabi, Saudi-Arabien und Mexico bereits in den laufenden Lieferverträgen gesichert haben", so Sadowski.



Insgesamt solle die amerikanische Entscheidung den Ölpreis nicht wesentlich belasten, wie die US-Regierung erklärt habe. Dafür habe man sich im Vorfeld von anderen Ölproduzenten zusichern lassen, dass die nun fehlenden iranischen Barrel ausgeglichen werden könnten. "Allen voran Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate profitieren von der neuen Situation. Erstere wollen auch die Koordination mit den anderen Produzenten übernehmen, damit weiter ausreichend Öl auf dem Weltmarkt zur Verfügung steht. Das kann durchaus gelingen, denn diese Länder haben noch deutliche Reserven, um das wegfallende Öl aus dem Iran zu kompensieren", fasse Sadowski zusammen.



Für die Pläne der OPEC und ihrer Partner, die Fördermenge bis Ende Juni zu drosseln, könnten die amerikanischen Pläne jedoch das Aus bedeuten. Bereits im Mai möchten die teilnehmenden Staaten wieder zusammenkommen, um über eine Fortsetzung der Drosselung zu beraten. "Die Notwendigkeit, die Ölmenge auf dem Weltmarkt künstlich zu verknappen, ist unter den gegebenen Umständen natürlich wesentlich schwieriger zu vermitteln. Russland hat bereits angedeutet, dass es dafür eigentlich keinen Grund mehr sieht", erkläre Sadowski.



Hinzu komme für den Experten ein weiteres Hindernis für eine Fortsetzung der Vereinbarung: "Die Drosselung wurde im vergangenen Jahr hauptsächlich von Saudi-Arabien initiiert, als die USA durch die nun auslaufenden Ausnahmeregelungen für iranisches Öl den Ölpreis ins Rutschen brachten. Nun will das Königreich die eigene Förderung in Absprache mit den USA hochfahren. Das dürfte einigen anderen erdölfördernden Ländern sauer aufstoßen." Für eine Fortsetzung des Abkommens stünden die Chancen also denkbar schlecht. Damit bestehe auch die Hoffnung, dass der Ölpreis nach dem anfänglichen Schock nicht noch weiter steige oder sogar wieder sinke. (25.04.2019/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Während hierzulande das Osterfest bei strahlendem Wetter begangen wurde, braute sich andernorts Unheil zusammen, das auch viele Osterurlauber auf dem Heimweg an der Tankstelle zu spüren bekamen, so Sascha Sadowski, Finanzexperte beim Online-Broker LYNX.Am Montag hätten die USA angekündigt, ihre Sanktionen gegen den Iran künftig deutlich strenger anzuwenden. Insbesondere eine Regelung, die es US-Handelspartnern erlaubt habe, weiter Öl aus dem islamischen Land zu beziehen, ohne Strafen aus den USA befürchten zu müssen, laufe nun am zweiten Mai aus - und habe bereits jetzt für einen steilen Anstieg des Ölpreises gesorgt. Hintergrund der Entscheidung, die von US-Außenminister Mike Pompeo am Montag verkündet worden sei, sei die gezielte Abschottung des Mullah-Regimes in Teheran, dessen Haupteinnahmequelle das Öl sei.