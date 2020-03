London (www.aktiencheck.de) - Auf jeden Fall ist dies ein riesiges Konjunkturpaket, so James McCann, Senior Global Economist bei Aberdeen Standard Investments, im Kommentar zum US-Rettungspaket.Ob dieses Paket letztlich ausreiche, hänge zu einem großen Teil davon ab, wie lange der Lockdown dauere. Wir hätten gesehen, wie Präsident Trump bereits darauf dränge, die Maßnahmen zu lockern, weil er wisse, dass ein Großteil seiner Wiederwahl von der Stärke der Wirtschaft abhänge. Er werde in die Ecke gedrängt. Eine Lockerung der Maßnahmen würde mit ziemlicher Sicherheit Leben in Gefahr bringen und könnte langfristig noch mehr Schaden anrichten. Seine wirtschaftliche Bilanz sehe jedoch immer weniger glaubwürdig aus, je länger die derzeitige Abriegelung andauere.Wenn die Wirtschaftsdaten in den kommenden Wochen viel schlechter ausfallen würden als die aktuellen Prognosen, könnte dieses Paket am Ende nicht ausreichen und der Kongress werde wieder am Ausgangspunkt stehen. Wir hätten schon jetzt erlebt, wie die Märkte über Nacht aus Angst vor der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Pandemie verunsichert worden seien. Die Herausforderung für das Konjunkturpaket bestehe darin, mit der Pandemie Schritt zu halten. (Ausgabe vom 25.03.2020) (26.03.2020/ac/a/m)