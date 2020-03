Unternehmensnachrichten



Das Committee of Foreign Investment in den USA (CFIUS) habe die Übernahme von Cypress Semiconductor (ISIN: US2328061096, WKN: 871117, Ticker-Symbol: CYP) durch Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in Höhe von 8,7 Mrd. USD genehmigt. Die Entscheidung könne als Erleichterung betrachtet werden, nachdem kürzlich berichtet worden sei, dass das Weiße Haus über eine Blockade der Fusion nachdenke. Der Deal müsse noch von der chinesischen Regulierungsbehörde abgesegnet werden.



Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) habe einige positive Kommentare zu den Auswirkungen des Coronavirus abgegeben. Der Vorstandsvorsitzende Frank Appel habe gesagt, dass die Schwierigkeiten noch nicht vorbei seien, aber es einige ermutigende Anzeichen gebe. Es habe geheißen, dass die aktuelle Situation noch nicht mit der von 2008 vergleichbar sei und sich die Geschäftsaussichten in China täglich verbessern würden.



Einer der Mitarbeiter der Zentrale der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in Frankfurt sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Bank habe angekündigt, mit der Umsetzung von Maßnahmen zu beginnen, die die Ausbreitung der Krankheit einschränken sollten. Die Bank werde ihre Sales- und Trading-Teams auf verschiedene Standorte in Frankfurt aufteilen und einige Mitarbeiter anweisen, für die Quarantäne zu Hause zu bleiben.



Analystenreaktionen



- Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) sei bei Independent Research zum "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 128 EUR).

- Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) sei beim Bankhaus Metzler zum "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 87 EUR).

- Das Bankhaus Metzler habe das "verkaufen"-Rating für die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) beibehalten. Das Kursziel sei auf 9 EUR gesenkt worden. (10.03.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den Gewinnen in Asien versuchen sich die europäischen Märkte von den gestrigen Rückgängen zu erholen, so die Experten von XTB.Dank der Erholung der Preise für Rohöl, Erdgas und Industriemetalle würden Bergbauunternehmen und Raffinerien die Gewinne in Europa anführen. Auch der Automobilsektor profitiere von der verbesserten Stimmung. Die Versorger seien die größten europäischen Underperformer, würden aber als Gruppe ebenfalls höher notieren. Die Pressekonferenz von Donald Trump über neue Konjunkturmaßnahmen dürfte das Highlight des Tages sein. Der genaue Zeitpunkt sei jedoch noch nicht bekannt.Deutschland wolle mit neuen Maßnahmen die Coronavirus-Ausbreitung verlangsamenDer DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern den größten Einbruch seit der weltweiten Finanzkrise erlebt. Die Abwärtsbewegung habe sich auch auf den Handel nach der Sitzung erstreckt, sei aber nahe dem Tiefststand von 2018 bei etwa 10.400 Punkten gestoppt worden. Der Index versuche sich heute zu erholen und habe die 10.900 Punkte zurückerobern können. Ein wichtiger Widerstand sei bei 11.1750 Punkten zu finden. Dieses Niveau sei durch das Fibonacci-Retracement von 23,6% des jüngsten Rückgangs sowie durch die Kursreaktionen von Ende 2018 und Anfang 2019 gekennzeichnet. Die oben erwähnten 10.400 Punkte würden die wichtigste kurzfristige Unterstützung darstellen.