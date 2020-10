Baltimore (www.aktiencheck.de) - Donald Trump oder Joe Biden? Wer auch immer die Wahl für sich entscheidet: Die deutlichen Unterschiede in der politischen Agenda der Präsidentschaftskandidaten dürften erhebliche Konsequenzen für Investoren nach sich ziehen - genau in einer Phase erhöhter Verunsicherung angesichts der ökonomischen Risiken infolge der Coronavirus-Pandemie, so die Experten von T. Rowe Price.Die Anlageexperten würden aufzeigen, wie sich das Wahlergebnis auf einige Schlüsselsektoren auswirken könnte:- IT und Kommunikationsdienstleister: Unabhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen bleibe das langfristige Wachstum intakt.- Gesundheitswesen: Das fundamentale Umfeld bleibet stark, während Joe Bidens schärfste Reformen der Medikamentenpreise kaum umgesetzt werden könnten.- Finanzen: Während sich Biden für eine stärkere Regulierung ausspreche und Trump für eine Liberalisierung stehe, seien Banktitel günstig bewertet.- Industrie: Bidens ambitionierte Ausgabenpläne könnten langfristige Trends zur Energieeffizienz und Emissionsreduzierung im Sektor beschleunigen. In einer zweiten Trump-Administration hingegen könnten die Aussichten auf eine weitere Deglobalisierung sowie zunehmende Handelsspannungen für Unsicherheit sorgen.- Energie: Es sei kaum wahrscheinlich, dass politische Entscheidungen von Trump oder Biden die negative fundamentale Entwicklung des Ölmarktes wesentlich verändern würden. (15.10.2020/ac/a/m)