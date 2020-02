- So hätten Aktien erheblich von den Steuersenkungen von 2017 profitiert, da die Steuervorteile der Unternehmen fast eins zu eins in das Gewinnwachstum geflossen seien. Eine mögliche Neuausrichtung der Unternehmenssteuern im Jahr 2020 dürfte deshalb Gegenwind für US-Aktien bedeuten.



- Einige Sektoren (wie Metallgewinnung und -verarbeitung, Bergbau und das Gesundheitswesen) sowie Unternehmen, die von Trumps Deregulierungsschub, insbesondere bei den Umweltvorschriften, profitiert hätten, seien im Falle eines Präsidentenwechsels besonders gefährdet. Solche politischen Maßnahmen könnten weitestgehend vom Weißen Haus bestimmt werden und bedürften normalerweise nicht der Zustimmung des Kongresses.



- Die Pläne der demokratischen Kandidaten zur Reduzierung der Studiengebühren und der Schuldenlast sowie verschiedene Aspekte eines "Green New Deal" würden wahrscheinlich eine zusätzliche Kreditaufnahme der Bundesregierung bedeuten. Das dürfte den Druck auf die US-Anleiherenditen weiter erhöhen, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Fed angegeben habe, dass sich ihr Zielsatz auf einem zufriedenstellenden Niveau befinde.



Zwar hätten politische Entwicklungen nach Salman Baigs Einschätzung in der Vergangenheit bei der Asset Allokation keine große Rolle gespielt, da ihr wirtschaftlicher Einfluss letztendlich gering gewesen sei. In den letzten Jahren sei ihre Bedeutung angesichts eines fortgeschrittenen Konjunkturzyklus mit geringem Wachstum, einer niedrigen Inflation und dem Erstarken eines globalisierungsfeindlichen Populismus jedoch gewachsen.



Trotz der Belastungen, welche die Ungewissheit über den Ausgang der US-Präsidentenwahlen für das Marktsentiment darstelle, sehe Baig bei Wachstumswerten weiterhin ein unterstützendes Rendite-Risko-Profil, wenngleich nicht mehr so ausgeprägt, wie noch vor einigen Monaten.





