Wien (www.aktiencheck.de) - Die beherrschenden Themen der Woche dürften der von den USA ausgelöste Handelskonflikt und die Asylpolitik in der EU bleiben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die deutsche Bundeskanzlerin sei mit ihren Bemühungen, eine europäische Lösung in der Asylpolitik zu finden, auf dem von ihr einberufenen Treffen am Wochenende keinen Schritt weiter gekommen. Italien lehne die Rückführung dort registrierter, aber nach Deutschland weitergereister Asylsuchender ab. Stattdessen fordere man die Verteilung in Italien ankommender Flüchtlinge auf alle EU-Länder. Dies wiederum treffe auf heftigen Widerstand vor allem in den östlichen Mitgliedsländern. Die Chancen für einen Durchbruch auf dem EU-Gipfel am 28./29. Juni seien minimal. Es drohe damit weiter der Koalitionsbruch zwischen CDU und CSU und damit eine Regierungskrise.



Am Freitag habe US-Präsident Trump in Sachen Einfuhrzölle nachgelegt. Sollte die EU nicht ihre Vergeltungszölle für die amerikanischen Strafzölle auf Stahl-und Aluminiumeinfuhren zurücknehmen und den Einfuhrzoll für amerikanische PKW senken, würden die USA den Einfuhrsatz für europäische Autos von 2,5% auf 20% anheben. Die EU habe für diesen Fall umgehend entsprechende Gegenmaßnahmen angekündigt. Eine baldige Lösung des Streits deute sich damit nicht an. Besonders betroffen von höheren US-Zöllen wäre die deutsche Automobilindustrie mit ihren Zulieferern. Unter anderem wegen der sich weiter verdunkelnden Exportaussichten würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG für den heutigen ifo-Index mit einem deutlichen Rückgang rechnen. (25.06.2018/ac/a/m)



