Für einen raschen weiteren nennenswerten Preisanstieg werde allerdings die Luft spürbar dünner. Denn die US-Schieferölförderung laufe mittlerweile wieder auf Hochtouren, die gesamte US-Ölproduktion habe zuletzt das höchste Niveau seit zumindest 47 Jahren markiert. Einzig dank einer nach wie vor robusten Ölnachfrage dürfte es im zweiten Quartal nur zu einem überschaubaren Überangebot am Ölmarkt kommen. Erst in der zweiten Jahreshälfte könnte der Ölmarkt wieder in ein moderates Defizit drehen. Voraussetzung dafür sei, dass die OPEC und Russland ihre Förderkürzung weiterhin konsequent umsetzen würden. Letzteres passiere seit Monaten nahezu zu 100%.



Schließe man Venezuela in diese Zahlenspiele mit ein, liege die Umsetzung sogar deutlich darüber. Denn die Ölförderung in dem von der Staatspleite bedrohten Land nehme seit zwei Jahren rapide ab. Seit Oktober habe sich dieser Rückgang nochmals beschleunigt. Zweifel seien angebracht, dass sich diese Entwicklung rasch umkehren lasse. Denn schon unter dem vormaligen Präsidenten Chávez sei viel zu wenig in die Ölinfrastruktur des Landes investiert worden, unter dem amtierenden Präsidenten Maduro habe sich dieser Umstand nicht geändert. Im Gegenteil, viele westliche Ölserviceunternehmen seien für ihre Arbeit in den letzten Monaten nicht bezahlt worden und hätten dementsprechend ihre Aktivität zuletzt mehr und mehr zurückgefahren.



Wie gehe es nun mit der zwischen der OPEC und Russland getroffenen und Ende 2018 auslaufenden Produktions-Vereinbarung weiter? Eine vorzeitige Beendigung bereits zur Jahresmitte erscheine aufgrund zahlreicher Kommentare des saudischen Ölministers, Khalid al Falih, unwahrscheinlich. Im Gegenteil, er habe zuletzt ein unter dem Fünfjahresschnitt liegendes Niveau der OECD-Öllagerbestände befürwortet. Eine Verlängerung über das Jahr 2018 hinaus wiederum würde vom Markt sicherlich sehr positiv aufgenommen werden.



Die Tatsache, dass Russland für ein solches Vorhaben nur schwer erneut ins Boot zu bringen sein dürfte, mache die Realisierung derartiger Bestrebungen allerdings auch innerhalb der OPEC nicht einfacher. Für die nächsten Monate würden die Analysten angesichts eines zu erwartenden Aufbaus der OECD-Öllager mit einer erneuten moderaten Schwächephase beim Ölpreis rechnen. Das zweite Halbjahr sollte sich diesbezüglich freundlicher zeigen, mit einem nachhaltigen Überschreiten der USD 70-Marke pro Fass Brent würden sie allerdings in diesem Jahr noch nicht rechnen. (Strategie Globale Märkte Q2/2018) (05.04.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis markierte im Januar das höchste Niveau seit Ende November 2014, jenem Zeitpunkt, an dem sich Saudi Arabien entschlossen hatte, seine Ölförderung trotz eines deutlichen Überangebots auszuweiten und somit den Kampf um Marktanteile u.a. gegen die US-Schieferölproduzenten aufzunehmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Was in der Folge geschehen sei, sei bekannt: Der Ölpreis sei innerhalb etwas mehr als eines Jahres um mehr als die Hälfte auf weniger als USD 30 pro Fass gefallen, die US-Schieferölproduktion sei in der Tat vorübergehend ins Stocken geraten und auch die geplanten Investitionen in zahlreiche Ölprojekte seien aufgeschoben oder sogar zur Gänze verworfen worden. Mittlerweile befinde sich der Ölmarkt wieder in einem Gleichgewicht. Dazu würden die OPEC und Russland, die seit nun gut einem Jahr das Angebot am Ölmarkt begrenzen würden, einen nicht unwesentlichen Anteil beitragen. Der damit einhergehende Abbau der globalen Öllager könne als Haupttreiber der Preiserholung ausgemacht werden.