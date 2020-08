Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise bewegen sich weiterhin in überschaubaren Grenzen, so die Analysten von Postbank Research.



Der Rückgang der aktiv betriebenen Bohrlöcher in den USA zurück auf das Niveau des Jahres 2009 und die dadurch aktuell verringerten Fördermengen seien durch einen gleichzeitigen Abbau der Erdöllagerbestände in Cushing, Oklahoma, um circa 24 Millionen Barrel innerhalb von vier Wochen mehr als kompensiert worden. Analysten würden nun vermuten, dass die Fracking-Industrie in den USA über die kommenden Jahre hinweg die Produktivität steigern werde, sodass pro Bohranlage effizienter beziehungsweise mehr gefördert werden könne. Die Rückkehr zu den absoluten Fördermengen der Zeit vor der Pandemie würden sie allerdings erst für das Jahr 2023 prognostizieren.



Wegen der Sommerreisesaison sei in den vergangenen Wochen in den USA die Nachfrage nach Öl- und Benzinprodukten gestiegen, weshalb auch der Preis für Öl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) auf den höchsten Stand seit Anfang März geklettert sei. Kurzfristig erscheinen den Analysten von Postbank Research Angebot und Nachfrage nun ausgeglichen. Erst ein weiterer Abbau der Lagerbestände eröffne zusätzliches Kurssteigerungspotenzial. (26.08.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.