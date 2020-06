Die Analysten würden es weiterhin für wahrscheinlich halten, dass ein großflächiger zweiter Shutdown auch in den USA vermieden werde und das Basisszenario der Analysten entsprechend halte. Allerdings unterschätze der Aktienmarkt nach Meinung der Analysten derzeit, wie sehr sich der Newsflow hier in nächster Zeit verschlechtern werde: Der steigende Infektionstrend führe jetzt erst in den betroffenen Bundesstaaten zu ersten zaghaften Maßnahmenverschärfungen; entsprechend würden die Infektionszahlen weiter steigen, und erst sukzessive über weitere Verschärfungen (bis hin zu lokalen Quarantänemaßnehmen) die Dynamik einbremsen.



Parallel dazu würden auch die Hospitalisierungszahlen in diesen Bundesstaaten (die in vielen Fällen weit geringere relative Spitalskapazität hätten als z.B. New York) in den nächsten Wochen weiter steigen. Es würde die Analysten sehr überraschen, wenn in dieser Phase nicht die Angst vor einem zweiten Shutdown zunehmen würde. Wie in den letzten Monaten gesehen sei es aber vor allem die Infektionsdynamik (und damit einhergehend Erwartungen betreffend Shutdown), die den Aktienmarkt (zu Recht) antreiben würden, und weniger die (dieser Entwicklung nachlaufenden) Wirtschaftsdaten.



Aus Sicht der Analysten sei deshalb die Gefahr einer raschen und deutlichen Aktienmarktkorrektur deutlich gestiegen. Während wir im April und Mai sehr bullish für praktisch alle Aktienmärkte waren, hatten wir im Juni unsere Empfehlung von Kauf auf Neutral zurückgenommen (Horizont 3-6 Monate), weil uns mit dem raschen und durchaus gerechtfertigten Kursanstieg bis Juni der erste (scharfe und starke, V-förmige) Teil der Konjunkturverbesserung ausreichend vorweggenommen erschien, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Während der Sommermonate hätten die Analysten auch bisher schon eine deutliche Marktkorrektur (rund 10%) erwartet, die dann eine bessere Gelegenheit biete wieder auf Kauf zu wechseln. Mit der aktuellen Infektionsdynamik könnte der Markt rasch einen Anlass dazu bekommen. (25.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Während das regionale Aufflackern von Neuinfektionen in Westeuropa und Ostasien bisher beherrschbar und ungefährlich für unser Basisszenario erscheint, ist die Infektionsentwicklung im Süden und Westen der USA zunehmend Besorgnis erregend, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Wie in den letzten Tagen mehrmals beschrieben würden sich die US-Staaten im Osten (z.B. New York) zwar weitgehend ähnlich wie Westeuropa und damit vorerst unbedenklich entwickeln; in vielen Saaten im Süden und Westen (auch großen, wie Kalifornien, Texas, Florida) würden die Neuinfektionen dagegen inzwischen erst richtig nach oben gehen. Die erste Welle sei dort nie wirklich unterbrochen worden und lege derzeit an Tempo zu.