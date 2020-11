Bonn (www.aktiencheck.de) - Das dritte Quartal lief für die US-Unternehmen weit weniger schlecht als erwartet, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Die Gewinne der Großkonzerne des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) hätten die Expertenprognosen um 16 Prozent übertroffen. Der Rückgang zum Vorjahr dürfte im Schnitt gerade einmal rund acht Prozent betragen. Bei den Nebenwerten des S&P 600 falle der Rückgang mit 18 Prozent größer aus. Verglichen mit dem Gewinneinbruch von 65 Prozent aus dem zweiten Quartal stelle dies jedoch eine überraschend schnelle Erholung dar - die Analystenprognosen seien um 50 Prozent übertroffen worden. Die Börse habe erfreut reagiert. Ulrich Stephan von Postbank Research halte weitere Kursgewinne für möglich, sofern die US-Konjunktur weiter anziehe und nicht von der Coronavirus-Pandemie oder der Politik ausgebremst werde. Der deutsch-amerikanische Impfstoff-Durchbruch stimme Ulrich Stephan diesbezüglich optimistisch. Die anstehenden Senatswahlen in Georgia und die eventuell von Donald Trump blockierte Machtübergabe an Joe Biden könnten die Aussichten jedoch trüben. (11.11.2020/ac/a/m)



