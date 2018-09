US-Märkte würden mit Outperformance glänzen: NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit neuen Rekorden



Die Performance der drei großen US-Leitindices im Jahr 2018 spreche Bände. Allen voran glänze der NASDAQ 100, 2018 mit einer Performance von 19,67 Prozent, gefolgt vom S&P 500 mit 8,52 Prozent und dem Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit 5,04 Prozent. Der NASDAQ 100 und der S&P 500 hätten in der abgelaufenen Handelswoche neue Rekordwerte erreicht. Dagegen wirke das Minus des DAX, der 2018 mit dem Schlusskurs vom Freitag 4,29 Prozent hinten liege, recht enttäuschend.



Auch der Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) liege mit 3,17 Prozent im roten Bereich. Die großen europäischen Aktienmärkte könnten mit ihren Performances derzeit nicht überzeugen. Dies sei nicht nur ein Phänomen der in Euro notierenden Aktienindices: Auch der Londoner FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) notiere 2018 mit 3,32 Prozent im roten Bereich. Lediglich der französische CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) zeige 2018 mit einem Plus von 1,77 Prozent etwas relative Stärke. Die chinesischen Aktienindices seien offenbar bis dato die großen Verlierer in den Zeiten des globalen Handelsstreites.



Der Deutsche Aktienindex habe den Xetra-Handel am Freitag mit einem Minus von 1,04 Prozent bei 12.364,06 Punkten beendet. Das Rekordhoch liege bei 13.596,89 Punkten. Das Handelsvolumen habe rund 3,748 Mrd. Euro betragen. Der XDAX habe um 22:15 Uhr mit 12.347,29 Punkten notiert und der FDAX habe an der EUREX mit 12.343,00 Punkten geschlossen. Der Dow Jones habe den Handel mit 25.964,82 Punkten beendet und der NASDAQ 100 zum Handelsschluss bei 7.654,55 Punkten notiert. Der breit gefasste S&P 500 habe mit 2.901,52 Punkten geschlossen und der neue Rekordstand liege bei 2.916,50 Punkten. Der Euro habe nach US-Börsenschluss bei 1,1602 US-Dollar notiert. Eine Feinunze Gold sei am Spotmarkt für 1.203,62 US-Dollar zu haben gewesen und Rohöl der Nordseesorte Brent habe zum US-Handelsschluss im Oktober-Kontrakt 77,42 US-Dollar das Fass gekostet. Der

Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe am Freitag an der EUREX mit 163,14 Punkten geschlossen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liege aktuell bei 0,32 Prozent. Der Spread zwischen zehnjährigen deutschen Bunds und zehnjährigen US-Staatsanleihen (2,86 Prozent Rendite) liege derzeit bei 254 Basispunkten.



Während Private und Institutionelle sich zurückhalten würden, würden die Aktienrückkäufe brummen. "Ohne die umfangreichen Aktienrückkaufprogramme, die 2018 das Volumen von über 1 Billion US-Dollar überschreiten könnten, wären die US-Indices längst eingebrochen", erklärt Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. "Als langfristig wirksam kann diese Investitionspolitik des Corporate America nicht bezeichnet werden", so Friczewsky. (03.09.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - In der neuen Börsenwoche werden eine Reihe von Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors aus Europa und den USA zu bewerten sein, so die Experten von LYNX Broker.Das Highlight der Handelswoche würden dann die am Freitagnachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den Monat August bilden. Auch am Mittwoch werde es spannend, denn die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) überprüfe die Indexzusammensetzung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900). Möglicherweise müsse die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ausgemustert werden und der Neuling Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) rücke auf.Unser Ausblick auf die Fundamentaldaten