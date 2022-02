New York (www.aktiencheck.de) - Health Care, Infrastruktur und Agrarwirtschaft stehen derzeit im Fokus US-amerikanischer Investoren. Morgane Delledonne, Director of Research bei Global X ETFs, blickt in diese Bereiche und erklärt, warum sich hier Investmentchancen bieten."In der vergangenen Woche hat das US-Energieministerium angekündigt, die 62 Milliarden US-Dollar, die im Rahmen des Zweiparteien-Infrastrukturgesetzes für saubere Energie bereitgestellt werden, effizienter zu verteilen. Dazu gehört die Einrichtung einer neuen Abteilung, die sich auf die Modernisierung und Verbesserung der nationalen Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur konzentrieren wird", kommentiere Delledonne das Geschehen in der US-Politik. Das komplexe Genehmigungsumfeld und der Mangel an überregionalen Übertragungstechniken seien die größten Herausforderungen für Wind- und Solarentwickler.Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) seien die Lebensmittelpreise in den ersten elf Monaten des Jahres 2021 so hoch wie seit 1975 nicht mehr gewesen. "Darüber hinaus ist der wichtigste Lebensmittelpreisindex der FAO im Januar 2022 erneut gestiegen - um 1,2 Prozent gegenüber Dezember 2021 und um 7,9 Prozent über dem Monatsdurchschnitt von 2021", sage Delledonne. Landwirte hätten bedingt durch die Pandemie, Schwierigkeiten Arbeitskräfte zu finden, während Dürreperioden und ungewöhnliche Temperaturen die Produktion ebenfalls beeinträchtigt hätten. "So führten beispielsweise Dürre und Hitze in den USA zu einem Rückgang der gesamten Weizenproduktion um 10 Prozent im Jahr 2021." (24.02.2022/ac/a/m)