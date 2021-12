Die Daten vom US-Arbeitsmarkt würden als wichtiger Gradmesser für die weitere Geldpolitik der FED gelten, deren nächste Sitzung in weniger als zwei Wochen stattfinde. Dabei könnten die US-Währungshüter nach Meinung von Beobachtern entscheiden, mit welchem Tempo sie ihre bisher lockere Geldpolitik weiter drosseln würden. Behörden-Chef Jerome Powell habe erst kürzlich mit Aussagen überrascht, wonach die FED schneller als gedacht ihre Wertpapierkäufe drosseln könnte. Nach Einschätzung von Helaba-Spezialist Ulrich Wortberg gebe es trotz des unerwartet schwachen Arbeitsmarktberichts für die FED vermutlich keinen Grund, von den Plänen abzurücken, wie er in einer ersten Reaktion am Freitag geschrieben habe. Denn letztlich habe sich im November die Erholung am Arbeitsmarkt weiter fortgesetzt und die Arbeitslosenquote sei erneut gesunken.



Durch ihre Anleihenankäufe habe die FED in der Vergangenheit - und noch forciert in der Corona-Krise - die Aktienmärkte erheblich gestützt. Dabei sehe die US-Notenbank in der Ausbreitung der Omikron-Variante bisher nur ein Risiko, dagegen mache ihr inzwischen aber die hohe Inflation Kopfzerbrechen.



Unter den Einzelwerten stünden am Freitag einmal mehr die Impfstoffhersteller im Blick. Moderna und Novavax hätten sich vorbörslich mit Gewinnen von fünf beziehungsweise sechs Prozent von ihren jüngsten Kursverlusten erholt. Hilfreich dürfte eine neue Studie in Großbritannien zur Erhöhung der Antikörperzahl durch Booster-Impfungen sein, bei der sieben Vakzine verglichen worden seien. Darin hätten die mRNA-Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und Moderna am besten abgeschnitten. Für die an der US-Börse notierten BioNTech-Papiere sei es vor dem Handelsstart um knapp 3 Prozent nach oben gegangen, Pfizer-Anteile hätten sich moderat verteuert.



Unterdessen habe der durch Chinas Regulatoren stark unter Druck geratene chinesische Uber-Rivale DiDi Pläne für einen Rückzug von der Börse in New York bekannt gegeben. Der Vorstand habe das Unternehmen autorisiert, ein erforderliches Verfahren einzuleiten, habe das Unternehmen am Freitag mitgeteilt. Später solle auf einer Aktionärsversammlung abgestimmt werden. Gleichzeitig werde eine Notierung an der Hongkonger Börse angestrebt. Vorbörslich sei es für DiDi-Papiere um knapp 5 Prozent abwärts gegangen, Uber seien etwas höher gehandelt worden als zum Vortagesschluss.



Kräftig begehrt gewesen seien dagegen bereits vor dem offiziellen Handelsstart die Anteile am Chiphersteller Marvell Technology, sie hätten nach Vorlage des Quartalsberichts zuletzt um mehr als ein Fünftel an Wert zugelegt. Börsianer habe vor allem der Ausblick erfreut. Um mehr als 15 Prozent sei es für die Aktie des Softwareentwicklers Smartsheet nach oben gegangen, dessen Quartalszahlen besser als gedacht ausgefallen seien.



Mit Material von dpa-AFX (03.12.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der jüngsten Erholung an der New Yorker Wall Street dürfte am Freitag zunächst der wichtige US-Arbeitsmarktbericht das Geschehen am Markt überstrahlen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär".Dieser sei durchwachsen ausgefallen. Hätten sich die Anleger im Vorfeld der Veröffentlichung zunächst noch zurückgehalten, deute sich mittlerweile eine Fortsetzung des Aufwärtskurses mit moderaten Gewinnen im US-Leitindex an. Der Broker IG habe den Dow Jones Industrial zuletzt mit rund 0,27 Prozent im Plus bei 34.732 Punkten taxiert. Für den technologielastigen NASDAQ 100-Index dürfte es deutlicher nach oben gehen, hier sei zuletzt ein Plus von 0,6 Prozent erwartet worden.Tags zuvor sei dem US-Leitindex bereits mit einem Plus von fast zwei Prozent ein Erholungsversuch geglückt, nachdem die von den zahlreichen Nachrichten zu Omikron verunsicherten Anleger den Dow zuvor in dieser Woche noch auf ein Tief seit Anfang Oktober geschickt hätten.