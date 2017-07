Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bei den zuletzt veröffentlichten makroökonomischen Daten sorgte das US-Verbrauchervertrauen für eine positive Überraschung, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Trotz eines erwarteten Rückgangs gegenüber dem Vormonat habe sich das Konsumentenvertrauen auch im Juni leicht nach oben entwickelt (+1 auf 118,9 Punkte). Damit liege der Wert im Bereich seines 17-Jahres-Hochs. Der zwischenzeitliche Peak sei im März bei knapp 125 Punkten gewesen. Die positive Beurteilung der aktuellen Konjunkturlage (+5,7 auf 146,3 Punkte) habe maßgeblich zur leichten Verbesserung beigetragen, wohingegen die pessimistischere Einschätzung der Aussichten (-1,7 auf 100,6 Punkte) einen stärkeren Anstieg verhindert habe.



Aufgrund der anhaltend guten Stimmungslage der US-Verbraucher rechnen die Analysten von DONNER & REUSCHEL für 2017 mit einem Anstieg der privaten Konsumausgaben von 2,5%. Wie in den Vorjahren würden diese eine wesentliche Stütze für das Gesamtwachstum darstellen und mit 70% den Löwenanteil des amerikanischen Bruttoinlandproduktes (BIP) ausmachen. Nichtsdestotrotz bleibe in Folge schwacher Impulse aus dem Industriesektor die Dynamik der US-Wirtschaft verhalten. Entsprechend sähen die Analysten das BIP-Wachstum für die USA im laufenden Jahr bei 2,1%. (04.07.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.