Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das vom Conference Board erhobene Konsumentenvertrauen gab im Juni von nach oben revidierten 128,8 auf 126,4 Punkte nach, liegt damit aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau und signalisiert, dass die US-Verbraucher weiterhin eine hohe Ausgabenneigung haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der US-Konsum sollte somit trotz eines schwachen 1. Quartals im Gesamtjahr 2018 positiv zum BIP-Wachstum beitragen. Die Ratingagentur S&P sehe für dieses Jahr ein BIP-Plus von 3% (2019e: 2,5%) und bewerte die Kreditwürdigkeit des Landes weiter mit "AA+" bei stabilem Ausblick. Als Gründe seien vor allem die diversifizierte und widerstandsfähige Wirtschaft, der hohe Grad an Flexibilität in der Geldpolitik und der einzigartige Status als Emittent der weltweit führenden Reservewährung angeführt worden. (27.06.2018/ac/a/m)





