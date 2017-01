Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit der US-Präsidentschaftswahl im November 2016 hat sich die Stimmung der US-Konsumenten, bezogen auf das Konsumentenvertrauen der Universität Michigan, um mehr als 10 Indexpunkte verbessert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Beim US-BIP würden die Analysten für 2016 ein Plus von 1,6% erwarten, gefolgt von 2,3% in 2017. Den privaten Verbrauch würden die Analysten expandierend bei 2,7% in 2016 und bei 2,6% in 2017 sehen. Die annualisierte Jahresrate des privaten Verbrauchs habe im 3. Quartal 2016 bei 3,0% gelegen. Für das 4. Quartal 2016 würden die Analysten ein Plus von 2,7% unterstellen. Die annualisierten Jahresraten in den einzelnen Quartalen des laufenden Jahres dürften in der Spannbreite von 2% bis 3% liegen. Zu beachten bleibe vor allem in der ersten Jahreshälfte 2017 die ölpreisbedingte Abschöpfung von Kaufkraft. So würden die Analysten auch nach einem Plus der Inflation von wohl 1,3% in 2016 für 2017 ein Anziehen auf 2,3% erwarten.Bei den US-Einzelhandelsumsätzen sollte im Dezember ein recht ordentliches Monatsplus möglich sein, auch dank des Anziehens der Autoverkäufe auf einen neuen mehrjährigen Höchststand. Die Analysten würden ein Monatsplus bei den Einzelhandelsumsätze von 0,7% erwarten, womit die Jahresrate leicht auf 4,1% klettern sollte (November 2016: 3,8%). Ohne die Auto- und Benzinpreiskomponente dürften die Einzelhandelsumsätze aber nur maßvoll um 0,3% im Monatsvergleich anziehen. Gleichwohl sollte auf nominaler Basis das Jahr 2016 mit einem kräftigen Aufwärtsschwung zu Ende gegangen sein. Für das Schlussquartal des Jahres 2016 würden die Analysten bei den gesamten Einzelhandelsumsätzen einen Quartalszuwachs von 1,6% erwarten (3. Quartal 2016: 0,9%). (13.01.2017/ac/a/m)