Was heute wichtig werde:



- Deutsche Inflationsdaten für Mai, die Daten für die Eurozone würden am Dienstag folgen. Nachfragebedingt werde weiterhin mit einer niedrigen Preisdynamik gerechnet.



- Die Vertrauensindikatoren der Eurozone dürften für Juni wie andere Stimmungsindikatoren eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivitäten auf niedrigem Niveau signalisieren.



- Deutsch-französische Konsultationen zum EU-Wiederaufbaufonds. Die Chefunterhändler Großbritanniens und der EU würden ihre Handelsgespräche fortsetzen. (29.06.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die nominalen Konsumausgaben in den USA sind im Mai um 8,2 Prozent zum Vormonat und damit so stark wie noch nie gestiegen - nachdem sie allerdings im April auch einen Rekordeinbruch von 12,6 Prozent verzeichnet hatten, so die Analysten von Postbank Research.Der Anstieg sei rund einen Prozentpunkt hinter den Erwartungen zurückgeblieben, allerdings sei der Vormonatswert in vergleichbarem Ausmaß nach oben revidiert worden. Preisbereinigt habe sich ein Plus von 8,1 Prozent nach -12,2 Prozent im Vormonat ergeben. Dies sei insofern beachtlich, als die Haushaltseinkommen im gleichen Zeitraum um 4,2 Prozent gesunken seien. Im Mittel der Monate April und Mai habe der Konsum damit fast 15 Prozent unterhalb seines durchschnittlichen Niveaus im ersten Quartal 2020 gelegen. Ein prozentual zweistelliger Einbruch im Rahmen der offiziellen BIP-Verwendungsrechnung für das laufende Quartal sei damit sehr wahrscheinlich und decke sich mit den Erwartungen der meisten Analysten.