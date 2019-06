Auch die US-Industrieproduktion habe im Mai deutlicher zulegen können als erwartet. Der Output sei im Vormonatsvergleich um 0,4% gestiegen. Dies sei hier aber auch die einzige gute Nachricht gewesen, da das Plus in erster Linie aus dem Energiesektor rentiert habe, dessen Ausstoß wiederum im Vormonat deutlich gesunken sei. Tendenziell schwach präsentiere sich hingegen weiterhin das wichtige Verarbeitende Gewerbe, das mit einem mageren Plus von 0,2% den ersten Zuwachs in diesem Jahr überhaupt erzielt habe. Nach einem schwachen 1. Quartal drohe die Industrieproduktion insgesamt auch das US-BIP-Wachstum im laufenden Quartal zu belasten.



Gute Nachrichten zur Stimmung unter den US-Konsumenten hätten das Bild am Freitag abgerundet. So sei der Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan im Juni zwar von 100,0 auf 97,9 Punkte gesunken. Ein Rückgang dieser Größenordnung sei aber nach dem kräftigen Anstieg im Vormonat erwartet worden. Zudem liege der Indikator damit immer noch auf einem Niveau, das nicht gegen ein solides Wachstum des privaten Verbrauchs in den USA spreche.



Zum Wochenauftakt erlaube der Empire State Index einen ersten Blick auf die Stimmung in der US-Industrie im laufenden Monat. Nach einem kräftigen Anstieg im Mai rechne der Markt nun mit einem Rückgang von 17,8 auf 12,0 Zähler. Dies wäre ein immer noch solides Niveau, wobei die Aussagekraft des Indikators aufgrund seiner regionalen Ausrichtung (Industrieunternehmen im Großraum New York) ohnehin nicht überbewertet werden dürfe.



Konjunkturseitig richte sich die Aufmerksamkeit in dieser Woche auf verschiedene Stimmungsindikatoren für Deutschland und die Eurozone im Juni, wobei das Highlight sicherlich die Einkaufsmanagerindices am kommenden Freitag seien. Zudem kämen FED, Bank of England und Bank of Japan zu ihren geldpolitischen Sitzungen zusammen. Mit Blick auf die Geldpolitik im Euroraum dürfte die EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra Beachtung finden, in deren Rahmen sich gleich mehrere hochrangige EZB-Vertreter äußern würden. Den Auftakt mache heute Abend Ratspräsident Mario Draghi. (17.06.2019/ac/a/m)





So seien die Einzelhandelsumsätze im Mai um 0,5% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Zudem sei der April-Wert deutlich von -0,2% auf +0,3% revidiert worden. Positive Impulse seien im Mai aus nahezu allen Gütergruppen gekommen. Zum positiven Gesamteindruck trage auch bei, dass die Umsätze in der Abgrenzung ‚retail control', die direkt in die Schätzung des privaten Konsums in den USA einfließe, ebenfalls um 0,5% gestiegen seien. Hier ergebe sich im Quartalsvergleich bereits ein robustes Plus. Nach seiner schwachen Entwicklung zu Jahresbeginn dürfte der private Verbrauch in den USA damit im 2. Quartal wieder eine deutlich höhere Dynamik zeigen.