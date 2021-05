Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA herrschte aus Datensicht kurz vor dem Wochenende noch einmal "rush hour", so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des in den kommenden Tagen dünn bestückten Datenkalenders dürften daher die zahlreichen Redebeiträge von FED-Offiziellen (Bostic, Clarida, Kaplan, Bullard, Daly) genau verfolgt werden, stehe dabei doch seit geraumer Zeit die "transitory" Erzählung (=lediglich temporärer Inflationsanstieg) im Zentrum.Nach den heutigen Daten aus China, die bei den Einzelhandelsumsätzen eine stärkere Verlangsamung des Anstiegs im Vorjahresvergleich als erwartet ausgewiesen hätten (Industrieproduktion im Rahmen der Erwartungen), stünden mit den Euro- und US-PMIs (Mai) erst am Freitag wieder Daten aus der ersten Reihe auf dem Programm. In deren Vorfeld würden noch regionale Sentimentindikatoren Aufschluss über die Industriestimmung in den USA geben. Den Auftakt mache heute Nachmittag der Empire State Index. (17.05.2021/ac/a/m)