Hamburg (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche richtet sich der Fokus der Marktteilnehmer auf eine Fülle von US-Daten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Neben den Auftragseingängen könnte vor allem die Veröffentlichung der ISM- Einkaufsmanagerindices die Notierungen an den Kapitalmärkten bewegen. Bei den Daten für das Verarbeitende Gewerbe werde ein leichter Anstieg von 49,1 auf 50,4 Punkte erwartet. Für den Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen würden Analysten mit einem Wert von 55,1 rechnen - nach 56,4 Punkten im Vormonat. Auch der Arbeitsmarktbericht am Freitag gehöre zu den Daten, die Rückschlüsse über den Zustand der Ökonomie erlauben würden. Gerechnet werde mit einem weiterhin nahezu voll ausgelasteten Arbeitsmarkt und steigendem Lohndruck. Sollten die Erwartungen übertroffen werden, wären die Anleger hin- und hergerissen zwischen der Erleichterung über sich bessernde konjunkturelle Perspektiven und der Befürchtung einer weniger expansiven geldpolitischen Ausrichtung der US-Notenbank FED.



Zuletzt seien Anzeichen einer weiterhin dynamischen US-Konjunktur entsprechend eher mit Aktienkursverlusten quittiert worden. An den Börsen würden eben vor allem die unsicheren Erwartungen die Kurse treiben - zumeist vielmehr als die bekannten Fakten. (01.10.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.