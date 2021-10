Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Berichtswoche steht die erste Schätzung zum US-BIP im dritten Quartal auf der Agenda, so die Analysten der Helaba.Das Visualisieren des Konjunkturverlaufs sei seit der Pandemie deutlich schwieriger geworden. Die vorher gebräuchlichen Charts mit Wachstumsraten seien oft quasi unbrauchbar, denn wegen des massiven Ausschlags seit 2020 (Vorjahresrate zwischen -9% und +12%, Vorquartalsraten ähnlich) sei kaum noch zu unterscheiden, ob für den weniger volatilen Prognosezeitraum nun ein Wachstum von 1% oder 3% erwartet werde. Dies mache aber einen erheblichen Unterschied für die US-Wirtschaft aus.Seit 2020 habe sich daher die Verwendung von Schaubildern eingebürgert, die statt der Veränderung das Niveau des Output zeigen würden. Sie hätten den Vorteil, dass sie die Schärfe des Einbruchs und die Geschwindigkeit der "V"-förmigen Erholung gut illustrieren und auf einen Blick zeigen würden, wo wir absolut gesehen zum Vorkrisenzustand stünden. Diese Darstellungsart mache es aber für den Betrachter nicht wirklich leichter, mit dem bloßen Auge zu erkennen, ob das Wachstum in einem Quartal nun 1%, 2% oder 5% betragen habe.Wichtiger als sonst sei daher derzeit die banale verbale Beschreibung: Im dritten Quartal dürfte das Wachstum mit etwa 4,5% annualisierter Vorquartalsrate deutlich über dem Trend (Potenzialwachstum: unter 2%) bleiben. Wenig überraschend könne die US-Wirtschaft das Tempo des ersten Halbjahres mit Raten über 6% nicht halten. Ob das dritte oder später dann das vierte Quartal positiv oder negativ überraschen würden, hänge dabei allerdings mehr noch als sonst von der Lagerentwicklung ab: Sie signalisiere, inwiefern die Produktion mit der Nachfrage Schritt habe halten können, derzeit eine der zentralen Fragen, auch für den Inflationsausblick. Kontraintuitiv lege in dieser Situation eine durch das Lager zustande gekommene Enttäuschung ein höheres Wachstum in den Folgequartalen nahe bzw. eine positive Überraschung. (22.10.2021/ac/a/m)