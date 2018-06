Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Konjunktur brummt und hält den Aufschwung am US-Arbeitsmarkt (Fr., 06.07., 14:30 Uhr) am Laufen, so die Analysten von Postbank Research.



Die Daten für Juni sollten dies bestätigen. Die Analysten würden mit einem Stellenplus von 180 Tsd. gegenüber dem Vormonat rechnen, nachdem der Jobaufbau im Mai mit 223 Tsd. überdurchschnittlich stark ausgefallen sei. Zugleich sollte sich die Arbeitslosenquote auf dem sehr niedrigen Niveau von 3,8% stabilisieren. Auf Interesse dürfte zudem die Entwicklung der durchschnittlich gezahlten Löhne stoßen. Der Markt rechne mit einem Plus von 0,3% gegenüber dem Vormonat und einem Anstieg der Jahresrate von 2,7% auf 2,8%. Ein derartiges Ergebnis würde den allmählichen Anstieg der Lohndynamik bestätigen und den Kurs sukzessiver Leitzinserhöhungen durch die FED unterstützen, wäre aber bei Weitem nicht ausreichend, um diese zu einer schnelleren Gangart zu bewegen. (29.06.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.